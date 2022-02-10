Экономист Надоршин спрогнозировал повышение ключевой ставки ЦБ

Главный экономист консалтинговой компании "ПФ Капитал" Евгений Надоршин спрогнозировал повышение ключевой ставки Центральным банком РФ. Он отметил, что данный вопрос был решён ещё в прошлом году.

По его мнению, вопрос скорее был в масштабе очередного повышения. До заседания банка тема остаётся открытой, потому что совет директоров должен принять решение — за один раз будет происходить повышение или нет, подчеркнул Надоршин.