Экономист Надоршин спрогнозировал повышение ключевой ставки ЦБ
По его мнению, речь идёт о росте на 1–1,25 процентных пункта и логичнее было бы растянуть подъём на два этапа.
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Главный экономист консалтинговой компании "ПФ Капитал" Евгений Надоршин спрогнозировал повышение ключевой ставки Центральным банком РФ. Он отметил, что данный вопрос был решён ещё в прошлом году.
По его мнению, вопрос скорее был в масштабе очередного повышения. До заседания банка тема остаётся открытой, потому что совет директоров должен принять решение — за один раз будет происходить повышение или нет, подчеркнул Надоршин.
"Полагаю, что речь идёт о росте на 1–1,25 процентных пункта, и логичнее было бы растянуть подъём на два этапа. Поэтому, думаю, в феврале ставка будет повышена на 0,5–0,7. Крупные банки ожидали такого развития событий, поэтому реакцию сектора на решение Банка России мы увидим уже в феврале", — заключил эксперт в беседе с радио "Комсомольская правда".
Напомним, начиная с марта 2021 года регулятор постепенно повышал ключевую ставку. Например, 23 июля сразу на 100 б.п. — до 6,5% годовых, а 10 сентября она была повышена на 0,25 п.п. — до 6,75% годовых. В конце октября ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5%. А 17 декабря ЦБ резко повысил ключевую ставку до 8,5% годовых. Это максимум за последние четыре года.
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