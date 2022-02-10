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Стало известно, в какую страну выводится криптовалюта ФБК Навального

Пожертвования в цифровой валюте позволяют экстремистской организации скрыть источник финансирования.

10 февраля, 13:05

Фото © Pixabay

ФБК* Алексея Навального перешёл на криптовалюту. После признания организации экстремистской жертвовать ей деньги стало противозаконно. За это можно получить тюремный срок до восьми лет. Поэтому организация собирает донаты в биткоинах и Ethereum. Так, за 2021 год ФБК получил $655 тысяч в криптомонетах. Это в пять раз больше, чем годом ранее, выяснил RT.

"Часть источников финансирования Навального находится внутри страны. Это те потворствующие экстремистам структуры, которые надеются на смену власти в угоду своим интересам, коммерческим и политическим. Они боятся ответственности, а криптовалюта — это выход для них и путь к анонимности", — объяснил каналу политолог, бывший сотрудник МВД Сергей Карнаухов.

Уточняется, что собранные средства ФБК выводит за рубеж. Так, один из адресов, на который переводятся биткоины, находится в Латвии. Это журналистам удалось выяснить после изучения инструкции для подписчиков на сайте ФБК, там на одном из скриншотов указан внутренний номер кошелька.

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Ранее Лайф писал, что МВД России объявило в розыск бывшего координатора штаба Навального* во Владивостоке Екатерину Остапенко. Она получила статус подозреваемой по делу о приведении в негодность путей сообщения и вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность после несогласованного митинга во Владивостоке.

* Запрещённая в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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