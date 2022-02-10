В Москве иностранец пошёл на свидание с незнакомкой, но заблудился и обокрал её соседей

Юноша отправился на свидание с девушкой, а вместо этого обокрал квартиру в Москве. Об этом "Вечерней Москве" сообщила пресс-служба УВД по ЮВАО.

Молодой человек познакомился с девушкой в Интернете, пообщавшись, та пригласила его к себе в гости. Она сообщила мужчине адрес и код от подъезда. Тот вошёл в дом, но квартиру найти не смог. К несчастью для него, спутница перестала выходить на связь.

Прогуливаясь по пятиэтажке, он заметил приоткрытую дверь. Юноша, огорчённый из-за сорванного свидания, заглянул в квартиру, увидел сумку и решил забрать с собой телефон и деньги.

Полицейские вскоре задержали подозреваемого, им оказался 29-летний безработный иностранец. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Мужчину отпустили под подписку о невыезде. Общая сумма ущерба составила 18 тысяч рублей.