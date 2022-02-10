Нарышкин заявил о подготовке Украины к войне в Донбассе

Киев готовится к войне в Донбассе, об этом говорит концентрация боеспособных частей Вооружённых сил Украины на линии соприкосновения, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Какова цель? Полагаю, уничтожить народные республики. И всё это с прицелом втянуть Россию во внутриукраинский конфликт", — добавил он в интервью газете mk.ru.

По мнению Нарышкина, президента Украины Владимира Зеленского к развязыванию военных действий подталкивают националисты и западные наставники. Однако единственный путь для решения этого конфликта — это дипломатический путь через реализацию комплекса мер по выполнению Минских соглашений, уверен политик. Он отметил, что, кроме войны в Донбассе, Киеву больше ничего не угрожает, несмотря на обвинения западных политиков в адрес России. По словам Нарышкина, Москва не строила и не строит агрессивных планов по отношению к Украине.