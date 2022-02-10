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Нарышкин заявил о подготовке Украины к войне в Донбассе

По его мнению, президента страны Владимира Зеленского к развязыванию военных действий подталкивают националисты и западные наставники.

10 февраля, 14:18

Украинские военные © Facebook / Генеральный штаб ВСУ

Киев готовится к войне в Донбассе, об этом говорит концентрация боеспособных частей Вооружённых сил Украины на линии соприкосновения, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Какова цель? Полагаю, уничтожить народные республики. И всё это с прицелом втянуть Россию во внутриукраинский конфликт", — добавил он в интервью газете mk.ru.

По мнению Нарышкина, президента Украины Владимира Зеленского к развязыванию военных действий подталкивают националисты и западные наставники. Однако единственный путь для решения этого конфликта — это дипломатический путь через реализацию комплекса мер по выполнению Минских соглашений, уверен политик. Он отметил, что, кроме войны в Донбассе, Киеву больше ничего не угрожает, несмотря на обвинения западных политиков в адрес России. По словам Нарышкина, Москва не строила и не строит агрессивных планов по отношению к Украине.

"Обвинения в агрессивных планах в отношении Украины огульны. Никаких планов "вторжения" не было и нет. И всё, что вокруг этого происходит, — хорошо срежиссированная провокация. Мы знаем её авторов и видим, какими силами и средствами продолжает множиться эта злонамеренная и очень опасная ложь", — сказал он.

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Напомним, что на фоне обострившейся ситуации вокруг Украины западные страны предоставили Киеву поддержку в виде вооружения. Так, например, США направили в страну 90 тонн летального оружия и боеприпасов, а Великобритания предоставила несколько тысяч противотанковых ракет. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о получении Украиной более тысячи тонн вооружения от Запада. При этом он отметил, что Незалежная планирует продолжить переговоры по поставкам оружия и укреплению армии с иностранными партнёрами, в частности Францией и Германией.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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