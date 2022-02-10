Теннисист Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме
Там он встретится с победителем противостояния между представителями Нидерландов и Венгрии.
Фото © ТАСС / AP Photo / Tertius Pickard
Теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме с призовым фондом более миллиона евро.
В матче второго круга он за 1 час 20 минут сумел расправиться с представителем Южной Кореи Квон Сун-у — 6:3, 6:3.
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В следующем раунде его соперником станет победитель противостояния между Таллоном Грикспуром (Нидерланды) и Мартоном Фучовичем (Венгрия). Добавим, что именно Рублёв является действующим чемпионом соревнований в Роттердаме.
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