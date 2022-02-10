Теннисист Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме с призовым фондом более миллиона евро.

В матче второго круга он за 1 час 20 минут сумел расправиться с представителем Южной Кореи Квон Сун-у — 6:3, 6:3.