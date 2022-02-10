НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Теннисист Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Там он встретится с победителем противостояния между представителями Нидерландов и Венгрии.

10 февраля, 14:15
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Tertius Pickard</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Tertius Pickard

Теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме с призовым фондом более миллиона евро.

В матче второго круга он за 1 час 20 минут сумел расправиться с представителем Южной Кореи Квон Сун-у — 6:3, 6:3.

Не российский день: Рублёв проиграл Чиличу в третьем круге Australian Open и завершил выступление на турнире

Не российский день: Рублёв проиграл Чиличу в третьем круге Australian Open и завершил выступление на турнире

В следующем раунде его соперником станет победитель противостояния между Таллоном Грикспуром (Нидерланды) и Мартоном Фучовичем (Венгрия). Добавим, что именно Рублёв является действующим чемпионом соревнований в Роттердаме.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1