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Курс евро опустился до 85 рублей впервые с 12 января

Доллар тоже незначительно подешевел. По данным торгов на 16:18, он составлял 74,37 рубля.

10 февраля, 14:14
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Курс евро во время валютных торгов на Московской бирже опустился на 0,33% к закрытию предыдущей сессии и составил 85,03 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 16:18 мск.

При этом курс европейской валюты в ходе торгов снижался до 84,98 рубля. В последний раз евро опустился ниже отметки в 85 рублей 12 января текущего года. Курс доллара тоже показал снижение. По данным торгов на 16:18, он составлял 74,37 рубля.

Курс евро поднялся выше 87 рублей

Курс евро поднялся выше 87 рублей

Ранее сообщалось, что курс евро упал до 86 рублей после заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова об обеспокоенности санкциями США.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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