Курс евро опустился до 85 рублей впервые с 12 января

Курс евро во время валютных торгов на Московской бирже опустился на 0,33% к закрытию предыдущей сессии и составил 85,03 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 16:18 мск.

При этом курс европейской валюты в ходе торгов снижался до 84,98 рубля. В последний раз евро опустился ниже отметки в 85 рублей 12 января текущего года. Курс доллара тоже показал снижение. По данным торгов на 16:18, он составлял 74,37 рубля.