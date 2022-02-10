Пермский стрелок Бекмансуров головой пробил подвесной потолок в суде
После этого встать сам обвиняемый не смог, потому как ему ампутировали ногу после ранения во время задержания.
Тимур Бекмансуров. Фото © SHOT
Во время перерыва в судебном заседании, где решался вопрос о продлении ареста студенту Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в университете Перми, обвиняемый упал и пробил головой потолок, пишет телеканал "360".
Бекмансуров головой пробил подвесной потолок в суде. Видео © телеканал "360".
Всё произошло, когда 19-летнего Бекмансурова вели в конвойную по лестнице. Он споткнулся и пробил головой панель подвесного потолка, а затем упал. Встать сам обвиняемый не смог, потому как ему ампутировали ногу после ранения во время задержания. Помочь встать ему помогли сопровождавшие.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый студент в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. В результате погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, ему провели несколько операций и ампутировали ногу. Сегодня суд продлил ещё на три месяца арест обвиняемого.
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