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Пермский стрелок Бекмансуров головой пробил подвесной потолок в суде

После этого встать сам обвиняемый не смог, потому как ему ампутировали ногу после ранения во время задержания.

10 февраля, 13:59

Тимур Бекмансуров. Фото © SHOT

Во время перерыва в судебном заседании, где решался вопрос о продлении ареста студенту Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в университете Перми, обвиняемый упал и пробил головой потолок, пишет телеканал "360".

Бекмансуров головой пробил подвесной потолок в суде. Видео © телеканал "360".

Всё произошло, когда 19-летнего Бекмансурова вели в конвойную по лестнице. Он споткнулся и пробил головой панель подвесного потолка, а затем упал. Встать сам обвиняемый не смог, потому как ему ампутировали ногу после ранения во время задержания. Помочь встать ему помогли сопровождавшие.

На пермского стрелка Бекмансурова завели ещё одно уголовное дело

На пермского стрелка Бекмансурова завели ещё одно уголовное дело

Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый студент в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. В результате погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, ему провели несколько операций и ампутировали ногу. Сегодня суд продлил ещё на три месяца арест обвиняемого.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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