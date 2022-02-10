Пермский стрелок Бекмансуров головой пробил подвесной потолок в суде

Во время перерыва в судебном заседании, где решался вопрос о продлении ареста студенту Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в университете Перми, обвиняемый упал и пробил головой потолок, пишет телеканал "360" .

Всё произошло, когда 19-летнего Бекмансурова вели в конвойную по лестнице. Он споткнулся и пробил головой панель подвесного потолка, а затем упал. Встать сам обвиняемый не смог, потому как ему ампутировали ногу после ранения во время задержания. Помочь встать ему помогли сопровождавшие.