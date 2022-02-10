В Минздраве разъяснили порядок выдачи ковид-сертификатов по экспресс-тесту

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов пояснил, что сдавшие положительный экспресс-тест на коронавирус получат российские сертификаты переболевшего, однако тестирование должен провести медработник.

"Да, сертификат о перенесённом заболевании будет оформлен, но только в случае, если экспресс-тестирование проведено медицинским работником", — приводит его слова ТАСС.

Если экспресс-тест был сделан дома и показал положительный результат, то человек может обратиться на горячую линию 122 или в поликлинику, после чего приедет врач для подтверждения диагноза, отметил Кузнецов.