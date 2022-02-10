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В Минздраве разъяснили порядок выдачи ковид-сертификатов по экспресс-тесту

Ранее стало известно, что, для того чтобы поставить диагноз "коронавирусная инфекция", теперь достаточно лишь положительного результата быстрого теста, ПЦР больше не требуется.

10 февраля, 13:57
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов пояснил, что сдавшие положительный экспресс-тест на коронавирус получат российские сертификаты переболевшего, однако тестирование должен провести медработник.

"Да, сертификат о перенесённом заболевании будет оформлен, но только в случае, если экспресс-тестирование проведено медицинским работником", приводит его слова ТАСС.

Если экспресс-тест был сделан дома и показал положительный результат, то человек может обратиться на горячую линию 122 или в поликлинику, после чего приедет врач для подтверждения диагноза, отметил Кузнецов.

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Ранее Лайф писал, что, для того чтобы поставить диагноз "коронавирусная инфекция", теперь достаточно лишь положительного результата экспресс-теста. Подтверждать его ПЦР-тестом больше не требуется. Также такие положительные анализы в московских поликлиниках уже учитываются в ежедневной статистике заболевших.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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