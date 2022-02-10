Сам себе врач: Как Владимир Жириновский борется с ковидом и слухами о своей болезни
Одной из самых обсуждаемых тем стала госпитализация лидера ЛДПР Владимира Жириновского с ковидом. 75-летний политик лежит на ИВЛ. Что на сегодня известно о его состоянии?
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Фото © Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency
— Самочувствие у Жириновского нормальное, он работает с документами и передаёт поручения, — утверждает пресс-служба ЛДПР на фоне распространившихся слухов о том, что политик находится при смерти. Слухи плодятся во многом благодаря самому Жириновскому, который до последнего скрывал своё заболевание от общественности.
По некоторым данным, состояние Владимира Вольфовича далеко от нормы. У главного либерал-демократа страны имеются хронические заболевания, осложняющие течение ковида. В лёгких якобы появились значительные поражения.
О болезни политика стало известно только вчера, когда распространилась новость о том, что Жириновский в состоянии средней тяжести лежит на ИВЛ с двусторонней пневмонией. Лечение политик проходит в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Несмотря на смертельную опасность, сам политик якобы противится врачам, которым приходится прибегать к ухищрениям, чтобы продолжать терапию. По словам инсайдеров, его состояние настолько плачевно, что близкие Жириновского даже якобы подумывают о его транспортировке за границу.
История болезни
Жириновский с самого начала эпидемии активно пропагандировал вакцинацию, однако делал себе прививки не по календарю, а как придётся, чем поставил под угрозу своё здоровье. Оказывается, он уже сделал четыре прививки "Спутника V" и две "Ковивака", несмотря на утверждённый регламент: можно сделать две инъекции "Спутника" и только потом, через полгода, ревакцинацию. Здесь тот случай, когда много — не значит хорошо. Но Владимир Вольфович всегда славился свободомыслием. В декабре прошлого года Жириновский заявил, что сделал восьмую прививку от коронавируса, о чём сообщил СМИ:
— Я не увлекаюсь. Вот я сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило... Максимальный срок — шесть месяцев. Лучше четыре. У меня получается два.
Жириновский заразился "омикроном" ещё в конце декабря. Политик решил никому об этом не сообщать, самоизолировался и работал удалённо. О ковиде знал только узкий круг приближённых партийного лидера. 2 февраля Жириновский попал в больницу, когда во время очередного осмотра врачи настоятельно рекомендовали ему лечь в стационар.
Первую неделю политик работал прямо из палаты: ему привезли рабочие телефоны, журналы и ноутбук. Он продолжал скрывать заражение, поскольку полагал, что информация об этом внесёт раскол в ряды сторонников вакцинации. Но в последние дни его состояние резко ухудшилось.
Считаете ли вы, что политик такого уровня, как Жириновский, должен скрывать заболевание ковидом?