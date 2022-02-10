Сам себе врач: Как Владимир Жириновский борется с ковидом и слухами о своей болезни Одной из самых обсуждаемых тем стала госпитализация лидера ЛДПР Владимира Жириновского с ковидом. 75-летний политик лежит на ИВЛ. Что на сегодня известно о его состоянии? 10 февраля, 13:52 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Фото © Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

— Самочувствие у Жириновского нормальное, он работает с документами и передаёт поручения, — утверждает пресс-служба ЛДПР на фоне распространившихся слухов о том, что политик находится при смерти. Слухи плодятся во многом благодаря самому Жириновскому, который до последнего скрывал своё заболевание от общественности.

По некоторым данным, состояние Владимира Вольфовича далеко от нормы. У главного либерал-демократа страны имеются хронические заболевания, осложняющие течение ковида. В лёгких якобы появились значительные поражения.

О болезни политика стало известно только вчера, когда распространилась новость о том, что Жириновский в состоянии средней тяжести лежит на ИВЛ с двусторонней пневмонией. Лечение политик проходит в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Несмотря на смертельную опасность, сам политик якобы противится врачам, которым приходится прибегать к ухищрениям, чтобы продолжать терапию. По словам инсайдеров, его состояние настолько плачевно, что близкие Жириновского даже якобы подумывают о его транспортировке за границу.

История болезни

Жириновский с самого начала эпидемии активно пропагандировал вакцинацию, однако делал себе прививки не по календарю, а как придётся, чем поставил под угрозу своё здоровье. Оказывается, он уже сделал четыре прививки "Спутника V" и две "Ковивака", несмотря на утверждённый регламент: можно сделать две инъекции "Спутника" и только потом, через полгода, ревакцинацию. Здесь тот случай, когда много — не значит хорошо. Но Владимир Вольфович всегда славился свободомыслием. В декабре прошлого года Жириновский заявил, что сделал восьмую прививку от коронавируса, о чём сообщил СМИ:

— Я не увлекаюсь. Вот я сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило... Максимальный срок — шесть месяцев. Лучше четыре. У меня получается два.

Жириновский заразился "омикроном" ещё в конце декабря. Политик решил никому об этом не сообщать, самоизолировался и работал удалённо. О ковиде знал только узкий круг приближённых партийного лидера. 2 февраля Жириновский попал в больницу, когда во время очередного осмотра врачи настоятельно рекомендовали ему лечь в стационар.

Первую неделю политик работал прямо из палаты: ему привезли рабочие телефоны, журналы и ноутбук. Он продолжал скрывать заражение, поскольку полагал, что информация об этом внесёт раскол в ряды сторонников вакцинации. Но в последние дни его состояние резко ухудшилось.

Считаете ли вы, что политик такого уровня, как Жириновский, должен скрывать заболевание ковидом? Да, конечно, это личное дело каждого Нет, состояние политика должно быть открыто для общественности

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