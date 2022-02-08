Почему обычная процедура в медцентре Петербурга привела к гибели семи пациентов и кто ответит за смертельную ошибку В Санкт-Петербурге продолжается расследование дела о гибели людей при обследовании желудка в ГБУЗ "ГКДЦ № 1". Главврачу и его подчинённым предъявлены обвинения, им грозит до 10 лет заключения. 8 февраля, 17:23 Евгений Попов, консультативно-диагностический центр № 1 на улице Сикейроса в Санкт-Петербурге. Коллаж © LIFE. Фото © gkdc1.ru, © vk.com/Nadezhda Sigitova

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу предъявило обвинение 42-летнему Евгению Попову — главврачу городского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городской консультативно-диагностический центр № 1" (ГБУЗ "ГКДЦ № 1"), расположенного по улице Сикейроса, а также двум его подчинённым. Медикам инкриминируют причинение смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По обеим статьям им грозит до 10 лет лишения свободы.

Евгений Попов. Фото © vk.com/Nadezhda Sigitova

По версии следствия, с 24 по 26 января шесть петербуржцев в тяжёлом состоянии с признаками отравления попали в реанимацию больницы им. Боткина. Пациенты жаловались на резкую боль в желудке. Накануне все пострадавшие проходили гастроскопию и употребляли специальный раствор в ГКДЦ № 1. Например, 42-летний водитель транспортной компании Алексей поехал на обследование в центр, выпил треть стакана раствора — и у него сразу же потемнело в глазах. Врачи убедили несчастного, что это нормальная реакция и что надо выпить всё до конца. После проведённого обследования Алексей попал в реанимацию, где вскоре скончался от отравления. Ещё двое пациентов умерли в реанимации в течение несколько часов. Затем ещё четверо. Позже выяснилось, что причиной смерти стало отравление солями бария. Сейчас в уголовном деле семеро погибших и 23 пострадавших.

Главврач ГКДЦ № 1 был арестован ещё ночью 28 января на фоне разгорающегося скандала. Вины он не признал. По версии следствия, именно Попов утвердил закупку вещества (барий сернокислый 0,10 (H2O)%), которое и привело к смерти пациентов. Попов просил отправить его под домашний арест, однако суд не принял во внимание наличие у главврача несовершеннолетнего ребёнка и заключил его под стражу. Судья учёл доводы следствия, что главврач может уничтожить улики и оказать давление на свидетелей.

Вчера суд отправил под арест и заведующую отделением лучевой диагностики Юлию Медведеву. Следствие полагает, что, будучи квалифицированным врачом, Медведева достоверно знала, что закупаемый препарат не является медицинским, однако допустила его для обследований. Сама Медведева вину признала лишь частично. По её объяснениям, для закупок в клинике есть специальный отдел, к которому она якобы не имеет отношения.

Юлия Медведева в суде. Видео © t.me/SPbGS

Источник Лайфа в медицинских кругах пояснил, что заявку на лекарственные препараты и техническое задание на закупку обычно комплектует главная медсестра учреждения, а главный врач затем подписывает. Интересно, что сегодня была отпущена под подписку о невыезде некая медсестра, чьё имя не называется. Скорее всего, именно она заключила досудебное соглашение и дала показания против начальства, которые легли в основу обвинения.

В чём ошибка?

Сам по себе применяемый для гастроскопии сульфат бария не является токсичным веществом, поскольку не растворяется в воде, не всасывается в кровь и выходит из организма естественным путём. Однако для этого реактив должен соответствовать определённым медицинским стандартам, нарушение которых чревато тяжкими последствиями, поскольку некоторые соли бария всё же растворимы, а сам барий довольно токсичен. В государственном реестре лекарственных средств значится бария сульфат или бария сульфат для рентгеноскопии. Он имеет ту же химическую формулу, что и сернокислый барий (BaSO4), который используется для промышленного производства лаков, паст, для травления стекла и изготовления свинцовых аккумуляторов.

Следователи не исключают, что ГКДЦ № 1 закупил именно промышленный сернокислый барий у ООО "Невареактив" — крупного поставщика с годовым оборотом в 360 миллионов рублей. Это вещество не включено в госреестр лекарственных средств, несмотря на то что маркируется реактив как "чистый". У неопытного сотрудника могло возникнуть ощущение, что препарат годится и для медицинской работы.

В инстаграм-аккаунте компании был опубликован паспорт этого препарата с заключением о соответствии ГОСТу. Директор ООО "Невареактив" Аркадий Камчатов пояснил, что продаваемый им сернокислый барий предназначается для производственных и аналитических целей, а не рентгеноскопии. По словам Камчатова, в договоре с медучреждением якобы не было прописано, что поставляемый барий будут применять в медицинских целях. Вещество по-прежнему продаётся на сайте предприятия, цена — 505 рублей за 100 граммов.

Не исключено, что ошибка произошла на этапе формирования технического задания для закупки. Либо кто-то захотел сэкономить. Цена сульфата бария для гастроскопии гораздо выше. На аптечных сайтах примерная цена за 80 граммов вещества — 1300 рублей. По данным источника Лайфа, реализуемый ООО "Невареактив" сернокислый барий мог быть произведён на химзаводе имени Л.Я. Карпова в Татарстане.

Кто такой Евгений Попов?

42-летний Евгений Попов в Комитете по здравоохранению города числится на хорошем счету. Изучал лечебное дело в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Окончил с отличием, получив специализацию онколога. Имеет учёную степень кандидата медицинских наук. В 2020 году попал в финал всероссийского конкурса "Лидеры России" в категории "Здравоохранение".

Евгений Попов. Фото © vk.com/Nadezhda Sigitova

Коллеги отмечают высокий профессионализм Попова, умение договариваться и другие положительные качества. Он занял кресло главврача в мае 2019-го, и при нём значительно выросла сумма госзакупок, что может быть следствием сотрудничества центра с городским Комитетом по здравоохранению.

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Согласно базе СПАРК, в нулевые Попов пробовал себя и в бизнесе. Он являлся совладельцем двух компаний — ООО "Гарант" и ООО "Комета", а также генеральным директором ООО "С-КОМ". Сегодня эти компании уже либо не действуют, либо находятся на грани банкротства. При этом у Попова репутация бессребреника. Он до сих пор прописан в небольшой однушке на улице Купчинской. До недавнего времени ездил на бюджетном паркетнике Nissan Qashqai.

Декларация Попова за 2019 год. Фото © gov.spb.ru

Теперь он должен понести ответственность за смерть семи пациентов. Выжившие потерпевшие готовят к клинике иски. Не исключено, что вскоре будут возбуждены ещё уголовные дела: в настоящее время Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга проверяет и другие медицинские учреждения, где мог применяться токсичный сернокислый барий.

Считаете ли вы, что главврач Евгений Попов виновен в смерти пациентов? Да, именно он должностное лицо, на котором полнота ответственности Да, виновен, но заслуживает снисхождения, поскольку не знал, что подписал Нет, главврач не причастен к гибели пациентов

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