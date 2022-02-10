"Краснодар" может приобрести полузащитника "Спартака" Бакаева
В нынешнем сезоне он провёл 16 матчей РПЛ, в которых не отметился забитыми мячами.
Фото © ФК "Спартак-Москва"
"Краснодар" может приобрести полузащитника московского "Спартака" Зелимхана Бакаева, у которого летом заканчивается контракт с клубом. Об этом сообщает "РБ-Спорт".
По данным портала, вероятность продления контракта Бакакева со "Спартаком" невысокая, а потому он уже сейчас ищет новую команду.
Добавим, что в этом сезоне Бакаев провёл 16 матчей в чемпионате России, однако не сумел отметиться забитыми мячами.
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