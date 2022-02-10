"Краснодар" может приобрести полузащитника "Спартака" Бакаева

"Краснодар" может приобрести полузащитника московского "Спартака" Зелимхана Бакаева, у которого летом заканчивается контракт с клубом. Об этом сообщает "РБ-Спорт".

По данным портала, вероятность продления контракта Бакакева со "Спартаком" невысокая, а потому он уже сейчас ищет новую команду.