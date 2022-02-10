Стая бездомных собак держит в страхе целый посёлок в Челябинске

Жители посёлка Фёдоровка в Челябинске жалуются на атаку стаи собак. Видео © SHOT.

В посёлке Фёдоровка в Челябинске стая бездомных собак атакует местных жителей, причём как взрослых, так и детей. Теперь запуганные граждане выходят на улицу только с палками для самообороны от животных, сообщает SHOT.

Местные жители рассказали журналистам, что около десяти псов держат в страхе весь посёлок, они облюбовали район и нападают на взрослых и детей. Люди пожаловались, что им страшно выходить из дома, дети отбиваются от животных портфелями.

"Страшно выходить из дома. Приходится гулять с палкой!" — пожаловался местный житель.

Так, недавно к своре присоединилась ещё домашняя хаски, которую хозяева постоянно выпускают гулять одну, эта четвероногая злюка искусала лицо семилетнему мальчику. Отец ребёнка рассказал, что малыш в этот момент скатывался с горки на детской площадке, но по итогу мальчик прикатился вместе с мамой в больницу из-за укуса пса. Хаски, вцепившуюся в лицо ребёнку, в ближайшее время передадут в приют для собак. Её старенький хозяин заявил, что не может должным образом ухаживать за животным.

Между прочим, горожане уже неоднократно жаловались на собак в районную администрацию, но реакции не поступило. Теперь СК завёл уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Также в ситуации разбирается прокуратура.