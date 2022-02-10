В Берлине началась встреча советников "нормандской четвёрки"

Напомним, что прошлые переговоры лидеров "нормандского формата" прошли 26 января в Париже. Первая более чем за год личная встреча представителей всех четырёх стран продлилась восемь с половиной часов. По её итогам Козак заявил, что делегатами была проведена инвентаризация Минских соглашений. Он выразил надежду, что в предстоящие две недели вопрос о статусе Донбасса сдвинется с мёртвой точки, — тогда состоятся новые переговоры политических советников лидеров стран "нормандской четвёрки". Положительно оценил итоги встречи и Андрей Ермак.