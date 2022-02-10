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В Берлине началась встреча советников "нормандской четвёрки"

С российской стороны в них участвует замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак.

10 февраля, 14:06
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

В столице Германии стартовали переговоры с участием политических советников лидеров стран "нормандской четвёрки", сообщил ТАСС источник в российской делегации.

"В Берлине начались переговоры советников "нормандского формата", — поведал источник. С российской стороны в них участвует замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак.

Напомним, что прошлые переговоры лидеров "нормандского формата" прошли 26 января в Париже. Первая более чем за год личная встреча представителей всех четырёх стран продлилась восемь с половиной часов. По её итогам Козак заявил, что делегатами была проведена инвентаризация Минских соглашений. Он выразил надежду, что в предстоящие две недели вопрос о статусе Донбасса сдвинется с мёртвой точки, — тогда состоятся новые переговоры политических советников лидеров стран "нормандской четвёрки". Положительно оценил итоги встречи и Андрей Ермак.

Политсоветники глав стран "нормандской четвёрки" встретятся в Берлине 10 февраля

Политсоветники глав стран "нормандской четвёрки" встретятся в Берлине 10 февраля

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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