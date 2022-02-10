Bloomberg: Дорогая нефть принесёт бюджету России дополнительные $65 млрд

Дополнительные доходы российского бюджета от высоких цен на нефть вполне могут достигнуть по итогам 2022 года порядка 65 миллиардов долларов, подсчитали аналитики Bloomberg. Для роста нефтяных доходов до этой величины цены должны оставаться на текущем уровне в 90 долларов за баррель. А уже при стоимость нефти 100 долларов за баррель доходы России могут достичь 80 миллиардов долларов, что значительно укрепит экономику страны на фоне угрозы западных санкций, говорится в прогнозе агентства.