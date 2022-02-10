Bloomberg: Дорогая нефть принесёт бюджету России дополнительные $65 млрд
А при цене топлива 100 долларов за баррель, немного выше, чем сейчас, сумма по итогам года прогнозируется ещё более ошеломительной. Это как нельзя кстати в условиях возможных санкций.
Добыча нефти в России. Фото © Shutterstock
Дополнительные доходы российского бюджета от высоких цен на нефть вполне могут достигнуть по итогам 2022 года порядка 65 миллиардов долларов, подсчитали аналитики Bloomberg. Для роста нефтяных доходов до этой величины цены должны оставаться на текущем уровне в 90 долларов за баррель. А уже при стоимость нефти 100 долларов за баррель доходы России могут достичь 80 миллиардов долларов, что значительно укрепит экономику страны на фоне угрозы западных санкций, говорится в прогнозе агентства.
"Непредвиденная энергетическая прибыль в этом году выглядит ошеломляюще. Это увеличивает бюджетные резервы России как раз в нужное время для Кремля, обеспечивая больший буфер на случай кризиса в случае санкций", — подтвердил изданию экономист Скотт Джонсон.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отказываться от углеводородов ещё рано — они будут активно использоваться в ближайшие десятилетия.
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