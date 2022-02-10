Нарышкин заявил, что СВР обладала сведениями о подготовке беспорядков в Казахстане
По его словам, служба делилась данной информацией с коллегами из республики, а также других государств, входящих в ОДКБ.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в беседе с газетой МК заявил, что СВР обладала информацией о подготовке беспорядков в Казахстане в начале января 2022 года.
"Конечно, были", — ответил он на вопрос, были ли у разведки сведения о подготовке известных событий в Казахстане в начале января.
Он отметил, что в это время в страны Средней Азии потянулись боевики из разгромленных в Сирии банд ИГИЛ* и других террористических группировок. При этом, по его словам, спецслужбы этих государств и России знали, "под чьим патронажем проходило такое перемещение".
"Обеспокоенность по этому поводу выражали все государства региона. Мы делились такой информацией с коллегами из Казахстана, других государств, входящих в ОДКБ", — подчеркнул глава СВР.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Для помощи в восстановлении порядка в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДБК. 11 января Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, это и произошло. После массовых беспорядков было задержано около тысячи человек, возбуждено 1822 уголовных дела.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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