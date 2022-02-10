Нарышкин заявил, что СВР обладала сведениями о подготовке беспорядков в Казахстане

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в беседе с газетой МК заявил, что СВР обладала информацией о подготовке беспорядков в Казахстане в начале января 2022 года.

"Конечно, были", — ответил он на вопрос, были ли у разведки сведения о подготовке известных событий в Казахстане в начале января.

Он отметил, что в это время в страны Средней Азии потянулись боевики из разгромленных в Сирии банд ИГИЛ* и других террористических группировок. При этом, по его словам, спецслужбы этих государств и России знали, "под чьим патронажем проходило такое перемещение".

"Обеспокоенность по этому поводу выражали все государства региона. Мы делились такой информацией с коллегами из Казахстана, других государств, входящих в ОДКБ", — подчеркнул глава СВР.