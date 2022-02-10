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Нарышкин назвал ответные санкции России формой защиты от агрессии

Он подчеркнул, что встречные ограничения Москвы соответствуют базовым нормам Устава ООН.

10 февраля, 14:20
<p>Сергей Нарышкин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/52948/photos/45747" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Сергей Нарышкин. Фото © Kremlin.ru

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что ответные санкции со стороны России в отношении Запада абсолютно легитимны и являются формой защиты от противоправной агрессивной деятельности других государств.

"Ответные санкции представляют собой форму защиты от противоправной агрессивной деятельности других государств. Они полностью легитимны, поскольку соответствуют базовым нормам Устава ООН", — пояснил директор СВР.

Ранее агентство Moody's рассказало о трёх вариантах санкционного сценария против Москвы вслед за прогнозом компаний S&P и Fitch, которые заявили, что Россия понесёт ущерб даже без эскалации вокруг Украины. В агентствах считают потенциальными триггерами санкций не только военные действия, но также кибератаки и вмешательство в выборы в Конгресс США. Причём сказаться может даже не реализация, а угроза ограничений.

Нарышкин заявил, что у России нет агрессивных планов в отношении Украины

Нарышкин заявил, что у России нет агрессивных планов в отношении Украины

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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