Нарышкин назвал ответные санкции России формой защиты от агрессии

Ранее агентство Moody's рассказало о трёх вариантах санкционного сценария против Москвы вслед за прогнозом компаний S&P и Fitch, которые заявили, что Россия понесёт ущерб даже без эскалации вокруг Украины. В агентствах считают потенциальными триггерами санкций не только военные действия, но также кибератаки и вмешательство в выборы в Конгресс США. Причём сказаться может даже не реализация, а угроза ограничений.