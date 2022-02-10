Нарышкин назвал ответные санкции России формой защиты от агрессии
Он подчеркнул, что встречные ограничения Москвы соответствуют базовым нормам Устава ООН.
Сергей Нарышкин. Фото © Kremlin.ru
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что ответные санкции со стороны России в отношении Запада абсолютно легитимны и являются формой защиты от противоправной агрессивной деятельности других государств.
"Ответные санкции представляют собой форму защиты от противоправной агрессивной деятельности других государств. Они полностью легитимны, поскольку соответствуют базовым нормам Устава ООН", — пояснил директор СВР.
Ранее агентство Moody's рассказало о трёх вариантах санкционного сценария против Москвы вслед за прогнозом компаний S&P и Fitch, которые заявили, что Россия понесёт ущерб даже без эскалации вокруг Украины. В агентствах считают потенциальными триггерами санкций не только военные действия, но также кибератаки и вмешательство в выборы в Конгресс США. Причём сказаться может даже не реализация, а угроза ограничений.
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