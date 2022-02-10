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Сборная России по санному спорту заняла четвёртое место в эстафете на Олимпиаде

Таким образом, из Пекина наши саночники увозят одну медаль: бронзу завоевала Татьяна Иванова.

10 февраля, 14:32
<p>Роман Репилов. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Роман Репилов. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Сборная России по санному спорту не сумела завоевать медаль Олимпиады в Пекине в эстафете, заняв четвёртое место.

В составе нашей команды выступали Татьяна Иванова, Роман Репилов, Александр Денисьев и Владислав Антонов. Победителем стала сборная Германии, серебро взяла команда Австрии, бронза у Латвии.

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Добавим, что российские саночники по итогам Олимпиады в Пекине завоевали одну медаль: третье место в личных соревнованиях заняла Татьяна Иванова.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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