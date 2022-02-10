Сборная России по санному спорту заняла четвёртое место в эстафете на Олимпиаде

Сборная России по санному спорту не сумела завоевать медаль Олимпиады в Пекине в эстафете, заняв четвёртое место.

В составе нашей команды выступали Татьяна Иванова, Роман Репилов, Александр Денисьев и Владислав Антонов. Победителем стала сборная Германии, серебро взяла команда Австрии, бронза у Латвии.