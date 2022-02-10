Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о нарушении границы латвийским вертолётом

"Около 12:20 зафиксирован очередной факт нарушения государственной границы Белоруссии. Латвийский вертолёт Agusta Westland залетел на белорусскую территорию в районе населённого пункта Думаришки Браславского района (Витебская область. — Прим. Лайфа) на расстояние до 400 метров и вернулся обратно в Латвию", — заявили в белорусском погранведомстве.