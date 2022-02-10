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Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о нарушении границы латвийским вертолётом

Воздушное судно уже вернулось обратно в соседнюю республику, сообщили в ведомстве.

10 февраля, 14:36

Фото © Pixabay

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о нарушении госграницы латвийским вертолётом, залетевшим на 400 метров вглубь территории республики.

"Около 12:20 зафиксирован очередной факт нарушения государственной границы Белоруссии. Латвийский вертолёт Agusta Westland залетел на белорусскую территорию в районе населённого пункта Думаришки Браславского района (Витебская область. — Прим. Лайфа) на расстояние до 400 метров и вернулся обратно в Латвию", — заявили в белорусском погранведомстве.

Ранее Лайф рассказал о заявлении Минска, что нарушивший границу Белоруссии украинский дрон сделал 228 фото. Для этого на фюзеляже беспилотника закрепили технику с объективом широкоугольного действия. Благодаря экспертизе удалось установить маршрут аппарата с территории Незалежной.

Госпогранкомитет Белоруссии заявил о нарушении границ латвийским самолётом Ан-2

Госпогранкомитет Белоруссии заявил о нарушении границ латвийским самолётом Ан-2

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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