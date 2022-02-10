Столтенберг пообещал Зеленскому политическую и практическую помощь НАТО
Генсек альянса также заверил "очень ценного партнёра" в том, что организация продолжает призывать Россию к деэскалации, диалогу и поискам мирного решения вопросов.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото © ТАСС / Hannibal Hanschke
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским снова пообещал продолжать оказывать Киеву практическую и политическую помощь.
"Поговорил с президентом Зеленским о концентрации российских войск вокруг Украины и на её территории (имеется в виду Крым, воссоединение которого с Россией НАТО не признала. — Прим. Лайфа). НАТО будет продолжать оказывать практическую и политическую помощь нашему очень ценному партнёру", — написал Столтенберг на своей странице в "Твиттере", напомнив, что альянс продолжает "призывать Россию к деэскалации и продвижению по пути диалога и поисков мирного решения".
А ранее генсек НАТО направил Лаврову письмо с призывом обсудить Украину и ядерную политику. В частности, он предлагает поговорить о военной транспарентности, снижении рисков, контроле над вооружениями альянса и России.
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