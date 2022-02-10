Столтенберг пообещал Зеленскому политическую и практическую помощь НАТО

"Поговорил с президентом Зеленским о концентрации российских войск вокруг Украины и на её территории (имеется в виду Крым, воссоединение которого с Россией НАТО не признала. — Прим. Лайфа). НАТО будет продолжать оказывать практическую и политическую помощь нашему очень ценному партнёру", — написал Столтенберг на своей странице в "Твиттере", напомнив, что альянс продолжает "призывать Россию к деэскалации и продвижению по пути диалога и поисков мирного решения".