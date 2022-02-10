В ЛДПР назвали преувеличением домыслы вокруг болезни Жириновского
Там заверили, что политик ежедневно изучает прессу, работает с документами, даёт поручения по телефону прямо из больницы.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев
Информация СМИ о состоянии здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского, ранее попавшего в больницу с ковидом, слишком преувеличена и рассчитана на сенсацию. Об этом рассказали в самой думской фракции и отметили, что на больничном политик засиживаться не намерен и скоро вновь окажется в строю.
"Жириновский ежедневно изучает прессу, рабочие документы, даёт поручения по телефону. Скоро он вернётся к полноценной, активной работе. И мы рассчитываем, что это произойдёт уже в ближайшее время", — сообщается в заявлении.
Ажиотаж в СМИ вокруг болезни лидера ЛДПР его партийные соратники объяснили значимостью политика и его умением "блистать яркими заявлениями и точными прогнозами". Депутаты рассказали, что Жириновскому пишут неравнодушные граждане и с нетерпением ждут его выздоровления.
Напомним, что о госпитализации 75-летнего политика стало известно 9 февраля, причём в ЛДПР до последнего отказывались подтверждать эту информацию, ограничиваясь лишь кратким сообщением о том, что Жириновский "чувствует себя хорошо". При этом Mash сообщал, что лидер ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. Степень поражения средней тяжести — КТ-3, то есть у политика поражено 50–75% лёгких. Ближе к вечеру появилась информация, что Жириновского подключили к аппарату ИВЛ. А вот эти сведения в партии поспешили опровергнуть.
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