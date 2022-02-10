В ЛДПР назвали преувеличением домыслы вокруг болезни Жириновского

Информация СМИ о состоянии здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского, ранее попавшего в больницу с ковидом, слишком преувеличена и рассчитана на сенсацию. Об этом рассказали в самой думской фракции и отметили, что на больничном политик засиживаться не намерен и скоро вновь окажется в строю.

"Жириновский ежедневно изучает прессу, рабочие документы, даёт поручения по телефону. Скоро он вернётся к полноценной, активной работе. И мы рассчитываем, что это произойдёт уже в ближайшее время", — сообщается в заявлении.

Ажиотаж в СМИ вокруг болезни лидера ЛДПР его партийные соратники объяснили значимостью политика и его умением "блистать яркими заявлениями и точными прогнозами". Депутаты рассказали, что Жириновскому пишут неравнодушные граждане и с нетерпением ждут его выздоровления.