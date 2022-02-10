НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Россия и Казахстан договорились обмениваться данными со спутников

Соглашение подписано по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в Кремле.

10 февраля, 15:05
<p>Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ</p>

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Российская корпорация "Роскосмос" и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана подписали меморандум о взаимопонимании и обмене данными со спутников зондирования Земли.

"Список подписанных документов: меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" о сотрудничестве по обмену данными с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли", — говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

Ранее президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели переговоры в Кремле. Казахстан и Россия являются соседями от Бога, подчеркнул в ходе встречи глава соседней республики. Согласно данным пресс-службы, по её итогам подписан ряд документов.

Нарышкин заявил, что СВР обладала сведениями о подготовке беспорядков в Казахстане

Нарышкин заявил, что СВР обладала сведениями о подготовке беспорядков в Казахстане

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1