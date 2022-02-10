Россия и Казахстан договорились обмениваться данными со спутников

Российская корпорация "Роскосмос" и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана подписали меморандум о взаимопонимании и обмене данными со спутников зондирования Земли.

"Список подписанных документов: меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" о сотрудничестве по обмену данными с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли", — говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.