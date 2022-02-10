Россия и Казахстан договорились обмениваться данными со спутников
Соглашение подписано по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в Кремле.
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ
Российская корпорация "Роскосмос" и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана подписали меморандум о взаимопонимании и обмене данными со спутников зондирования Земли.
"Список подписанных документов: меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" о сотрудничестве по обмену данными с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли", — говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.
Ранее президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели переговоры в Кремле. Казахстан и Россия являются соседями от Бога, подчеркнул в ходе встречи глава соседней республики. Согласно данным пресс-службы, по её итогам подписан ряд документов.
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