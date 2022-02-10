В Перу при падении автобуса в пропасть погибло не менее 20 человек

Кадры с места происшествия в Перу, где автобус упал в пропасть © Twitter / Paola no Bracho

На северо-западе Перу автобус упал в пропасть с большой высоты. В результате погибло не менее 20 человек, ещё 33 пострадали, сообщает агентство Andina. Также в соцсетях появились жёсткие кадры с места происшествия, которые сняли очевидцы.

ЧП произошло в провинции Патас, где автобус с пассажирами упал с высоты 100 метров. По информации агентства, всех пострадавших доставили в ближайшие больницы. В настоящее время выясняются причины произошедшего.