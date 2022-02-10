В Перу при падении автобуса в пропасть погибло не менее 20 человек
Смертельная авария случилась в провинции Патас. В настоящее время выясняются причины произошедшего.
Кадры из видео © Twitter / Paola no Bracho
Кадры с места происшествия в Перу, где автобус упал в пропасть © Twitter / Paola no Bracho
На северо-западе Перу автобус упал в пропасть с большой высоты. В результате погибло не менее 20 человек, ещё 33 пострадали, сообщает агентство Andina. Также в соцсетях появились жёсткие кадры с места происшествия, которые сняли очевидцы.
ЧП произошло в провинции Патас, где автобус с пассажирами упал с высоты 100 метров. По информации агентства, всех пострадавших доставили в ближайшие больницы. В настоящее время выясняются причины произошедшего.
Ранее восемь человек пострадали в массовом ДТП с 30 авто на трассе под Тулой. Отмечается, что среди них трое детей. Все они направлены в больницы в состоянии средней степени тяжести. По факту происшествия областная прокуратура организовала проверку.
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