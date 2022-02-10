Белоруссия потребовала от Украины извинений из-за замены госфлага на красно-белый в Днепре

Белоруссия сочла замену своего государственного флага на красно-белый стяг оппозиции возле администрации украинского города Днепра актом государственного вандализма, противоречащим международным нормам. Киеву направлена нота протеста, говорится в опубликованном сообщении белорусского посольства на Украине.

"В МИД Украины направлена нота посольства, в которой заявлен решительный протест украинской стороне", — говорится в тексте.

В дипмиссии подчеркнули, что случившееся является циничным проявлением недружественного отношения к суверенной белорусской нации и актом государственного вандализма со стороны властей Украины. Там также указали на нарушение основополагающих принципов международного права. Минск потребовал вернуть государственный флаг на место и принести официальные извинения, а также разобраться по факту осквернения официальных символов Белоруссию и не допускать повторения подобных фактов в будущем.