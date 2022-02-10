НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Белоруссия потребовала от Украины извинений из-за замены госфлага на красно-белый в Днепре

Посольство республики потребовало вернуть государственный стяг на место, а также расследовать случившееся.

10 февраля, 15:13
<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100002157183088&__cft__%5B0%5D=AZUcuThgOkgU6QxMxz6WyH3aY7bpA9WAo3z_VA-jQKrU5ScnqE5j1ccGMqAJTwnRt40DUo9inIDfSxWT6GPjCgMEzrcnaOXuD0m_1cmIUk9i1xyZoQh69FCjcjPleHGauDw&__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Borys Filatov</a></p>

Фото © Borys Filatov

Белоруссия сочла замену своего государственного флага на красно-белый стяг оппозиции возле администрации украинского города Днепра актом государственного вандализма, противоречащим международным нормам. Киеву направлена нота протеста, говорится в опубликованном сообщении белорусского посольства на Украине.

"В МИД Украины направлена нота посольства, в которой заявлен решительный протест украинской стороне", — говорится в тексте.

В дипмиссии подчеркнули, что случившееся является циничным проявлением недружественного отношения к суверенной белорусской нации и актом государственного вандализма со стороны властей Украины. Там также указали на нарушение основополагающих принципов международного права. Минск потребовал вернуть государственный флаг на место и принести официальные извинения, а также разобраться по факту осквернения официальных символов Белоруссию и не допускать повторения подобных фактов в будущем.

Лукашенко пригрозил единым ответом Москвы и Минска в случае войны Киева против Донбасса

Лукашенко пригрозил единым ответом Москвы и Минска в случае войны Киева против Донбасса

Ранее мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что флаг белорусской общины возле мэрии заменили с красно-зелёного с орнаментом на бело-красно-белый. Он объяснил, что сделано это из-за несогласия с заявлениями президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1