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Путин объяснил Лайфу свои слова "нравится — не нравится"

Президент России подчеркнул, что эта фраза не имела "никакого личного измерения".

10 февраля, 15:22

Пресс-конференция Путина и Токаева. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос Лайфа, объяснил свои слова "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица", которыми он ранее прокомментировал отношение Владимира Зеленского к Минским соглашениям. Глава государства подчеркнул, что эта фраза не имела никакого личного измерения.

"Когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится, что-то не нравится в фундаментальных переговорах, то мне кажется, это не тот формат. Если государство приняло на себя определённые обязательства, тем более закреплённые в нормах международного права, то всем нужно исполнять и договариваться о том, как это сделать", — отметил президент РФ.

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Напомним, что на пресс-конференции по итогам переговоров с французским президентом Эмманюэлем Макроном в ночь на 8 февраля Владимир Путин обратил внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему "ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений". Глава российского государства в ответ заметил, что альтернативы этим соглашениям нет, и произнёс фразу: "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица". Позже президент Украины Владимир Зеленский согласился с Владимиром Путиным, отметив, что Украина — действительно "красавица" в том смысле, что "красивая страна". А пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки увидела в словах Путина "воинственную риторику".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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