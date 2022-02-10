Путин объяснил Лайфу свои слова "нравится — не нравится"

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос Лайфа, объяснил свои слова "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица", которыми он ранее прокомментировал отношение Владимира Зеленского к Минским соглашениям. Глава государства подчеркнул, что эта фраза не имела никакого личного измерения.

"Когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится, что-то не нравится в фундаментальных переговорах, то мне кажется, это не тот формат. Если государство приняло на себя определённые обязательства, тем более закреплённые в нормах международного права, то всем нужно исполнять и договариваться о том, как это сделать", — отметил президент РФ.