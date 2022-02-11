Под знаком "слепой ярости": Для чего глава британского МИД Лиз Трасс устроила дипломатический скандал Политолог Александр Роджерс — о политике зазеркалья, которую Лондон проводит по отношению к Москве, и "потрясающих" ответах главы внешнеполитического ведомства островного государства. 10 февраля, 21:45 Фото © ТАСС / EPA / BIANCA DE MARCHI

Итоговая пресс-конференция после переговоров министра иностранных дел Британии Элизабет Трасс и министра иностранных дел России Сергея Лаврова стала апофеозом "слепой ярости" "королевы червей" из Зазеркалья. После высказываний британской министерки (так сейчас модно по-феминистически говорить?) в голове непрерывно крутится только фраза из старого анекдота: "Господа гусары, молчать!".

Вот только два примера. Журналист спрашивает: "Это правда, что британское правительство финансировало антироссийские информационные кампании?", а глава британского МИД отвечает: "Нет сомнения, что российские войска на границе Украины...". "Вы не ответили на мой вопрос о финансировании антироссийской пропаганды!" — подрезает её представительница СМИ. "Российские войска на границе Украины", — продолжает почти "королева червей" в анабиозе.

Другой вопрос: "Зачем Британия поддерживала чеченских сепаратистов? И почему не поддерживает сепаратистов Донбасса?" Ответ: "Украина будет бороться против российского вторжения…" Складывается впечатление, что мозга там вообще нет, а если заглянуть в черепную коробку, то внутри обнаружится заводной органчик из соответствующего произведения Салтыкова-Щедрина. Повторяет одно и то же, игнорируя заданные вопросы. Совсем как новый пресс-секретарь Белого дома, бывший сотрудник ЦРУ Нед Прайс, отвечающий на неудобные вопросы Мэтта Ли.

Даже обычно сдержанный Сергей Викторович не выдержал и после очередного пассажа коллеги заявил: "Это разговор немого с глухим. Наши подробные разъяснения и предложения легли на неподготовленную почву". С моей точки зрения, это самое изысканное оскорбление, которое можно придумать. Но глава британского ведомства этого даже не поняла.

Другие её заявления не лучше. "НАТО — это оборонительный альянс, который никогда ни на кого не нападал". Серьёзно? Это Афганистан, Ирак и Ливия напали на страны альянса? А на какие? На кого напал Каддафи? Ну нельзя же врать так нагло и глупо! Я давно заметил, что хитрецы зачастую глупы и искренне верят, что все вокруг ещё глупее их.

Также хотелось бы спросить, если бы у меня была такая возможность, когда в последний раз видели Сергея Лаврова на боевом корабле, плавающего у берегов Британских островов? Никогда? А вот главу британского МИД в шлеме и бронежилете, ездящую на танке недалеко от российской границы, мы имели неудовольствие наблюдать буквально пару месяцев назад. Так кто после этого агрессивен в своём поведении? Впрочем, это вопрос риторический и улетел бы в пустоту, как и все остальные, заданные госпоже Трасс.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вполне однозначный вывод, что Лиз Трасс прилетела в Россию не для того, чтобы о чём-то реально договариваться. А просто отбыла номер и покрасовалась в меховой шапке, чтобы вписаться в ассоциативный ряд: медведь, водка, балалайка, автомат Калашникова.

Британское правительство изо всех сил пытается отвести внимание собственного населения от скандалов с недостойным и незаконным поведением Бориса Джонсона и от многочисленных внутриэкономических проблем Британии. Причём российская сторона в лице Лаврова вполне однозначно намекнула, что готова помочь решить часть из этих проблем, в частности, в энергетической отрасли. Но задача Лондона не состоит в том, чтобы сделать лучше своему населению, они просто хотят переложить ответственность за свои провалы на кого-то другого. Решать проблемы — это вне пределов их компетенции.

Ведь сам Борис Джонсон недавно на слушаниях в парламенте делал ровно то же самое, что и Элизабет Трасс. Его спрашивают: "Почему вы пьянствовали на рабочем месте ещё и в пандемию?", а он в ответ: "Я тут останавливаю российскую агрессию против Украины, а вы пристаёте ко мне по пустякам". Поэтому в ответ на любые вопросы и дальше будет: "Российские войска на границе Украины". Органчик может произносить только заранее записанные фразы. Таков нынче функционал проводников английской элиты.

Для чего Лиз Трасс прилетела в Москву? Ещё раз обвинить Россию в "агрессии" Полакомиться икрой, водкой и прогуляться в меховой шапке Запомнить, какой была Москва накануне "великого вторжения" на Украину Сходить на экскурсию в храм и в университет

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