Захарова: Западу не следует путать территории РФ и Украины, ошибки могут стать фатальными
Так официальный представитель МИД отреагировала на слова британского министра Лиз Трасс, которая отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала западным партнёрам не путать территории России и Украины, ведь эти ошибки могут стать фатальными. Так дипломат отреагировала на слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс, ранее отказавшейся признавать суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями.
Она (Трасс. — Прим. Лайфа) прокомментировала это сама, она сказала, что перепутала Украину с Россией. Главное, чтобы это просто не повторялось, потому что они так часто говорят об Украине и они так часто рекомендуют России, что ей делать на своей территории, что подобные ошибки для них могут стать просто фатальными", — сказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".
Напомним, 10 февраля в Москве состоялись переговоры Лаврова и Трасс. Российский министр оказался разочарован беседой с британской коллегой по Украине. Вышел разговор немого с глухим, отметил Лавров. В ходе беседы глава МИД РФ спросил Трасс, признаёт ли Лондон суверенитет России над воронежским и ростовским регионами. На это британский министр ответила: "Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими областями". В результате пришлось вмешаться послу Великобритании Деборе Броннерт, которая пояснила, что и Ростовская, и Воронежская области — исконно российские территории. Позже Трасс объяснилась за конфуз с "нероссийскими" Воронежем и Ростовом.
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