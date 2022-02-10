Захарова: Западу не следует путать территории РФ и Украины, ошибки могут стать фатальными

Она (Трасс. — Прим. Лайфа) прокомментировала это сама, она сказала, что перепутала Украину с Россией. Главное, чтобы это просто не повторялось, потому что они так часто говорят об Украине и они так часто рекомендуют России, что ей делать на своей территории, что подобные ошибки для них могут стать просто фатальными", — сказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".