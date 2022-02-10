Глава МИД Великобритании Трасс заявила о нежелании вводить санкции против России

Великобритания не желает вводить санкции против России, однако прибегнет к рестрикциям в случае "вторжения" РФ на Украину. Об этом заявила глава МИД Соединённого Королевства Лиз Трасс.

Ранее она пообещала, что подготовленный Лондоном законопроект о новых ограничениях против Москвы в случае "нападения" на Незалежную затронет компании и физических лиц, которые "значимы для Кремля". В интервью РБК Трасс пояснила, что этот документ только даёт возможность для введения санкций, а не вводит ограничения в отношении РФ.

"И мы сделаем это (введём санкции. — Прим. Лайфа), только если будет вторжение на Украину. Мы не хотим этого, не хотим вводить санкции, мы бы предпочли иметь хорошие отношения с Россией. У меня нет разногласий с российским народом", — сказала Трасс.

Поводом для разработки законопроекта стала сохраняющаяся у Лондона обеспокоенность "планами Москвы в отношении Украины". Подробности законопроекта о санкциях министр иностранных дел Великобритании раскрыть отказалась.