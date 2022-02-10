Глава МИД Великобритании Трасс заявила о нежелании вводить санкции против России
Министр утверждает, что Лондон хотел бы иметь хорошие отношения с РФ. Также Трасс отметила, что у неё "нет разногласий с российским народом".
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Фото © ТАСС / EPA / BIANCA DE MARCHI
Великобритания не желает вводить санкции против России, однако прибегнет к рестрикциям в случае "вторжения" РФ на Украину. Об этом заявила глава МИД Соединённого Королевства Лиз Трасс.
Ранее она пообещала, что подготовленный Лондоном законопроект о новых ограничениях против Москвы в случае "нападения" на Незалежную затронет компании и физических лиц, которые "значимы для Кремля". В интервью РБК Трасс пояснила, что этот документ только даёт возможность для введения санкций, а не вводит ограничения в отношении РФ.
"И мы сделаем это (введём санкции. — Прим. Лайфа), только если будет вторжение на Украину. Мы не хотим этого, не хотим вводить санкции, мы бы предпочли иметь хорошие отношения с Россией. У меня нет разногласий с российским народом", — сказала Трасс.
Поводом для разработки законопроекта стала сохраняющаяся у Лондона обеспокоенность "планами Москвы в отношении Украины". Подробности законопроекта о санкциях министр иностранных дел Великобритании раскрыть отказалась.
Ранее сообщалось, что глава МИД Британии Лиз Трасс планирует на этой неделе подписать законопроект о "самых жёстких" санкциях в отношении к России, затем он поступит в парламент. Глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал Трасс выверенный и жёсткий ответ на возможные санкции Лондона.
Напомним, 10 февраля в Москве состоялись переговоры Лаврова и Трасс. Российский министр оказался разочарован беседой с британской коллегой по Украине. Вышел разговор немого с глухим, отметил Лавров. В ходе беседы глава МИД РФ спросил Трасс, признаёт ли Лондон суверенитет России над воронежским и ростовским регионами. На это британский министр ответила: "Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими областями". В результате пришлось вмешаться послу Великобритании Деборе Броннерт, которая пояснила, что и Ростовская, и Воронежская области — исконно российские территории. Позже Трасс объяснилась за конфуз с "нероссийскими" Воронежем и Ростовом.
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