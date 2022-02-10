Новые антироссийские санкции Великобритании могут затронуть почти все сектора экономики РФ

Новые санкции Великобритании, утверждённые парламентом в четверг, 10 февраля, но ещё не введённые в действие, могут быть применены к различным областям российской экономики — от химической промышленности, энергетики и финансов до СМИ и сферы цифровых технологий. Об этом говорится в поправках к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег от 2019 года, утверждённых в МИД Британии.

Секторами, имеющими стратегическое значение для Правительства РФ, против которых могут быть применены ограничения, в документе называются российская химическая промышленность, строительный, оборонный, энергетический, транспортный сектора, сфера финансовых услуг и электроники, добывающие отрасли, сектор СМИ, коммуникаций и цифровых технологий. Соответственно, под рестрикции Лондона могут подпасть и все лица, которые работают с Правительством РФ или связанными с ними структурами.

Также в документе под определение "Правительство РФ" подпадает президент, Администрация Президента и агентства, которые подчиняются главе государства, председатель Правительства России и его заместители, российские министерства, любые агентства и государственные органы, включая правоохранительные, а также Центробанк. Связанными с правительством структурами называют те агентства и компании, которые контролируются правительством или с его минимальным участием, получающие средства от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) или Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Кроме того, Лондон может ввести рестрикции против компаний, работающих в Крыму. В документе говорится, что санкции могут быть применены в отношении действующих на полуострове юридических лиц, "передача собственности или контроля над которыми была осуществлена в нарушение законодательства Украины". Помимо этого, ограничительные меры могут затронуть лиц, которые "мешают работе международных организаций на Украине, ведут бизнес с сепаратистской группировкой в Донбассе".