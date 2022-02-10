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Путин подписал указ о создании комиссии Совбеза по вопросам миграции

Её будет возглавлять заместитель председателя СБ, в настоящее время этот пост занимает Дмитрий Медведев.

10 февраля, 19:07
<p>Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

"Образовать Межведомственную комиссию СБ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, комиссия должна выполнять задачи "по обеспечению национальной безопасности РФ в миграционной сфере и регулирования миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны", а также по координации деятельности разных органов власти и организаций при реализации государственной миграционной политики. Её будет возглавлять зампредседателя Совбеза, в настоящее время этот пост занимает Дмитрий Медведев.

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Также Лайф писал, что Путин сегодня присвоил послу РФ в Афганистане ранг посланника 1-го класса. Заместителю директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексею Зайцеву присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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