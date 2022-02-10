Путин подписал указ о создании комиссии Совбеза по вопросам миграции

Согласно указу, комиссия должна выполнять задачи "по обеспечению национальной безопасности РФ в миграционной сфере и регулирования миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны", а также по координации деятельности разных органов власти и организаций при реализации государственной миграционной политики. Её будет возглавлять зампредседателя Совбеза, в настоящее время этот пост занимает Дмитрий Медведев.