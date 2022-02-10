Украинский военный эксперт Бадрак предложил ударить по российским оружейным заводам
Он рассказал, что у страны есть технологии для создания необходимых снарядов, однако отметил, что их можно запустить только с самолёта.
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время пуска ракеты. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Украинский военный эксперт Валентин Бадрак предложил Вооружённым силам Незалежной ударить по российским оружейным заводам. Такую идею он высказал в эфире телеканала "Апостроф".
"Если мы будем иметь 100–150 ракет дальностью на 1500 километров. <...> Мы сможем уничтожить завод в 70 километрах от российской границы, который производит ракеты", — заявил Бадрак.
Он рассказал о наличии у Украины технологии для создания таких снарядов, но отметил, что их можно запустить только с самолёта.
Ранее Лайф писал, что на фоне обострившейся ситуации вокруг Украины западные страны предоставили Киеву поддержку в виде вооружения. Так, например, США направили в страну 90 тонн летального оружия и боеприпасов, а Великобритания предоставила несколько тысяч противотанковых ракет. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о получении Украиной более тысячи тонн вооружения от Запада. При этом он отметил, что Незалежная планирует продолжить переговоры по поставкам оружия и укреплению армии с иностранными партнёрами, в частности Францией и Германией.
Комментариев: 0