НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Ракета "Союз" со спутниками OneWeb стартовала с космодрома Куру

Продолжительность миссии составит 3 часа и 33 минуты, отделение будет производиться в девять этапов. 34 аппарата должны быть доставлены на околополярную орбиту на высоте 450 километров.

10 февраля, 18:28
<p>Скриншот © <a href="https://www.arianespace.com/mission/soyuz-flight-vs27/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">arianespace.com</a></p>

Скриншот © arianespace.com

С космодрома Куру во Французской Гвиане запустили ракету-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-М" и 34 космическими аппаратами OneWe. Прямая трансляция запуска ведётся на сайте компании – оператора запуска Arianespace.

Как уточняется, продолжительность выведения спутников составит 3 часа и 33 минуты, отделение будет производиться в девять этапов. 34 аппарата должны быть доставлены на околополярную орбиту на высоте 450 километров.

SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками Starlink

SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками Starlink

Ранее ракета-носитель "Союз-2.1а" с военным спутником стартовала с Плесецка. Контроль за пуском и полётом осуществлялся с наземного автоматизированного комплекса управления.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1