Ракета "Союз" со спутниками OneWeb стартовала с космодрома Куру

С космодрома Куру во Французской Гвиане запустили ракету-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-М" и 34 космическими аппаратами OneWe. Прямая трансляция запуска ведётся на сайте компании – оператора запуска Arianespace.

Как уточняется, продолжительность выведения спутников составит 3 часа и 33 минуты, отделение будет производиться в девять этапов. 34 аппарата должны быть доставлены на околополярную орбиту на высоте 450 километров.