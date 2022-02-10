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Зеленский обсудил со Столтенбергом возможное участие Украины в саммите НАТО

Лидер Незалежной поблагодарил альянс за продолжение давления на Москву и за твёрдость в отстаивании "принципа открытых дверей" в НАТО.

10 февраля, 18:24
<p>Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Фото ©<a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-proviv-telefonnu-rozmovu-z-generalnim-se-72801" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> president.gov.ua</a></p>

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Фото © president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом возможность участия страны в саммите Североатлантического альянса в Мадриде в июне этого года.

"Обсудил по телефону с Йенсом Столтенбергом дипломатические меры, которые принимает НАТО в ответ на угрозы со стороны России. Благодарен за позицию членов альянса относительно необходимости деэскалации. Коснулись и участия Украины в мадридском саммите НАТО в июне", — написал он в "Твиттере".

В офисе украинского президента также отметили, что стороны обсудили некую "модальность" участия Незалежной в саммите. Сообщается, что Зеленский поблагодарил альянс за "неизменную приверженность политике открытых дверей", что даёт странам право свободно выбирать свой внешнеполитический курс.

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Ранее Лайф писал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским снова пообещал продолжать оказывать Киеву практическую и политическую помощь. Он также добавил, что альянс не перестаёт требовать от Москвы деэскалации ситуации на российско-украинской границе.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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