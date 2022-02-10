Зеленский обсудил со Столтенбергом возможное участие Украины в саммите НАТО
Лидер Незалежной поблагодарил альянс за продолжение давления на Москву и за твёрдость в отстаивании "принципа открытых дверей" в НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Фото © president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом возможность участия страны в саммите Североатлантического альянса в Мадриде в июне этого года.
"Обсудил по телефону с Йенсом Столтенбергом дипломатические меры, которые принимает НАТО в ответ на угрозы со стороны России. Благодарен за позицию членов альянса относительно необходимости деэскалации. Коснулись и участия Украины в мадридском саммите НАТО в июне", — написал он в "Твиттере".
В офисе украинского президента также отметили, что стороны обсудили некую "модальность" участия Незалежной в саммите. Сообщается, что Зеленский поблагодарил альянс за "неизменную приверженность политике открытых дверей", что даёт странам право свободно выбирать свой внешнеполитический курс.
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Ранее Лайф писал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским снова пообещал продолжать оказывать Киеву практическую и политическую помощь. Он также добавил, что альянс не перестаёт требовать от Москвы деэскалации ситуации на российско-украинской границе.
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