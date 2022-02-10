Зеленский обсудил со Столтенбергом возможное участие Украины в саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом возможность участия страны в саммите Североатлантического альянса в Мадриде в июне этого года.

"Обсудил по телефону с Йенсом Столтенбергом дипломатические меры, которые принимает НАТО в ответ на угрозы со стороны России. Благодарен за позицию членов альянса относительно необходимости деэскалации. Коснулись и участия Украины в мадридском саммите НАТО в июне", — написал он в "Твиттере".

В офисе украинского президента также отметили, что стороны обсудили некую "модальность" участия Незалежной в саммите. Сообщается, что Зеленский поблагодарил альянс за "неизменную приверженность политике открытых дверей", что даёт странам право свободно выбирать свой внешнеполитический курс.