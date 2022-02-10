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"Нёс ахинею": Политолог Погребинский назвал Зеленского дураком за ответ на слова Путина о "красавице"

Ошибка главы Украины в том, что он решил "блеснуть" чувством юмора, но не заметил главную мысль — выполнение Минских соглашений, считает эксперт.

10 февраля, 16:41
<p>Владимир Зеленский © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-peredil-kordoniv-ta-okupaciya-teritorij-72481" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офис президента Украины</a></p>

Владимир Зеленский © Офис президента Украины

Украинский политолог Михаил Погребинский считает, что лидер Незалежной Владимир Зеленский, отвечая на слова Владимира Путина о "красавице", пытался пошутить, но вышло это крайне неудачно, проще говоря, выглядел "как самый элементарный дурак".

"Он (Зеленский. — Прим. Лайфа) перевёл стрелки, что вроде Путин имел в виду Украину, что она тоже красавица, только не твоя, а моя. Ну понёс всякую ахинею в ответ и выглядел просто как дурак самый элементарный", — заявил Погребинский в эфире интернет-канала "Первый казацкий".

По мнению политолога, Зеленский хотел "блеснуть" своим чувством юмора и уйти от ответа на главный вопрос о выполнении Минских соглашений, только вышло у него это провально. Эксперт выразил согласие с Кремлём в том, что фраза Путина "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица" скорее относится к старинному фольклору, нежели к творчеству группы "Красная плесень".

Путин объяснил Лайфу свои слова "нравится — не нравится"

Путин объяснил Лайфу свои слова "нравится — не нравится"

Напомним, что на пресс-конференции по итогам переговоров с французским президентом Эмманюэлем Макроном в ночь на 8 февраля Владимир Путин обратил внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему "ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений". Глава российского государства в ответ заметил, что альтернативы этим соглашениям нет, и произнёс фразу: "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица". Позже президент Украины Владимир Зеленский согласился с Владимиром Путиным, отметив, что Украина — действительно "красавица" в том смысле, что "красивая страна". А пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки увидела в словах Путина "воинственную риторику".

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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