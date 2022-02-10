"Нёс ахинею": Политолог Погребинский назвал Зеленского дураком за ответ на слова Путина о "красавице"
Ошибка главы Украины в том, что он решил "блеснуть" чувством юмора, но не заметил главную мысль — выполнение Минских соглашений, считает эксперт.
Владимир Зеленский © Офис президента Украины
Украинский политолог Михаил Погребинский считает, что лидер Незалежной Владимир Зеленский, отвечая на слова Владимира Путина о "красавице", пытался пошутить, но вышло это крайне неудачно, проще говоря, выглядел "как самый элементарный дурак".
"Он (Зеленский. — Прим. Лайфа) перевёл стрелки, что вроде Путин имел в виду Украину, что она тоже красавица, только не твоя, а моя. Ну понёс всякую ахинею в ответ и выглядел просто как дурак самый элементарный", — заявил Погребинский в эфире интернет-канала "Первый казацкий".
По мнению политолога, Зеленский хотел "блеснуть" своим чувством юмора и уйти от ответа на главный вопрос о выполнении Минских соглашений, только вышло у него это провально. Эксперт выразил согласие с Кремлём в том, что фраза Путина "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица" скорее относится к старинному фольклору, нежели к творчеству группы "Красная плесень".
Напомним, что на пресс-конференции по итогам переговоров с французским президентом Эмманюэлем Макроном в ночь на 8 февраля Владимир Путин обратил внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему "ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений". Глава российского государства в ответ заметил, что альтернативы этим соглашениям нет, и произнёс фразу: "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица". Позже президент Украины Владимир Зеленский согласился с Владимиром Путиным, отметив, что Украина — действительно "красавица" в том смысле, что "красивая страна". А пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки увидела в словах Путина "воинственную риторику".
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