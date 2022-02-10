"Нёс ахинею": Политолог Погребинский назвал Зеленского дураком за ответ на слова Путина о "красавице"

Украинский политолог Михаил Погребинский считает, что лидер Незалежной Владимир Зеленский, отвечая на слова Владимира Путина о "красавице", пытался пошутить, но вышло это крайне неудачно, проще говоря, выглядел "как самый элементарный дурак".

"Он (Зеленский. — Прим. Лайфа) перевёл стрелки, что вроде Путин имел в виду Украину, что она тоже красавица, только не твоя, а моя. Ну понёс всякую ахинею в ответ и выглядел просто как дурак самый элементарный", — заявил Погребинский в эфире интернет-канала "Первый казацкий".