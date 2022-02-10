У дочери Назарбаева нашли роскошные особняки за €100 млн в Германии
Одним из них является поместье Зеелах на немецком курорте Баден-Баден. Также в собственности находится ещё три объекта недвижимости в регионе, в том числе исторические памятники.
Фото © ТАСС / DPA / Uli Deck
Дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динара Кулибаева вместе со своим мужем Тимуром потратили более 100 миллионов евро на покупку роскошных особняков в Германии. Об этом сообщается в расследовании немецкой медиакомпании Deutsche Welle (DW).
Одним из дворцов является поместье Зеелах на немецком курорте Баден-Баден. В XIX веке там находилась резиденция русского дипломата и тайного советника Михаила Хрептовича. Известно, что внутри здания есть множество фресок и лепнина, а его потолки, на которых висят роскошные люстры, выполнены из ценных пород дерева. Также на территории особняка есть ландшафтный парк с фонтанами, под которым находится зона спа площадью около тысячи квадратов.
Кроме того, в ходе расследования журналисты выяснили, что в собственности у супругов находятся ещё три объекта недвижимости в регионе, среди которых два исторических памятника. Речь идёт о вилле архитектора Густава Штро и замке-отеле Бюлерхее, в котором когда-то проводил время первый канцлер Германии Конрад Аденауэр.
Ранее Лайф писал, что дочь Назарбаева вернулась в Instagram с философскими цитатами Омара Хайяма. Одна из них гласит, что не стоит переживать из-за каких-либо потерь, ведь таким образом жизнь избавляет человека от ненужного.
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