У дочери Назарбаева нашли роскошные особняки за €100 млн в Германии

Дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динара Кулибаева вместе со своим мужем Тимуром потратили более 100 миллионов евро на покупку роскошных особняков в Германии. Об этом сообщается в расследовании немецкой медиакомпании Deutsche Welle (DW).

Одним из дворцов является поместье Зеелах на немецком курорте Баден-Баден. В XIX веке там находилась резиденция русского дипломата и тайного советника Михаила Хрептовича. Известно, что внутри здания есть множество фресок и лепнина, а его потолки, на которых висят роскошные люстры, выполнены из ценных пород дерева. Также на территории особняка есть ландшафтный парк с фонтанами, под которым находится зона спа площадью около тысячи квадратов.

Кроме того, в ходе расследования журналисты выяснили, что в собственности у супругов находятся ещё три объекта недвижимости в регионе, среди которых два исторических памятника. Речь идёт о вилле архитектора Густава Штро и замке-отеле Бюлерхее, в котором когда-то проводил время первый канцлер Германии Конрад Аденауэр.