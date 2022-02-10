НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

У дочери Назарбаева нашли роскошные особняки за €100 млн в Германии

Одним из них является поместье Зеелах на немецком курорте Баден-Баден. Также в собственности находится ещё три объекта недвижимости в регионе, в том числе исторические памятники.

10 февраля, 16:38
<p>Фото © ТАСС / DPA / Uli Deck</p>

Фото © ТАСС / DPA / Uli Deck

Дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динара Кулибаева вместе со своим мужем Тимуром потратили более 100 миллионов евро на покупку роскошных особняков в Германии. Об этом сообщается в расследовании немецкой медиакомпании Deutsche Welle (DW).

Одним из дворцов является поместье Зеелах на немецком курорте Баден-Баден. В XIX веке там находилась резиденция русского дипломата и тайного советника Михаила Хрептовича. Известно, что внутри здания есть множество фресок и лепнина, а его потолки, на которых висят роскошные люстры, выполнены из ценных пород дерева. Также на территории особняка есть ландшафтный парк с фонтанами, под которым находится зона спа площадью около тысячи квадратов.

Кроме того, в ходе расследования журналисты выяснили, что в собственности у супругов находятся ещё три объекта недвижимости в регионе, среди которых два исторических памятника. Речь идёт о вилле архитектора Густава Штро и замке-отеле Бюлерхее, в котором когда-то проводил время первый канцлер Германии Конрад Аденауэр.

Сигналы клану Назарбаева: Кто претендует на бизнес семьи первого президента Казахстана

Сигналы клану Назарбаева: Кто претендует на бизнес семьи первого президента Казахстана

Ранее Лайф писал, что дочь Назарбаева вернулась в Instagram с философскими цитатами Омара Хайяма. Одна из них гласит, что не стоит переживать из-за каких-либо потерь, ведь таким образом жизнь избавляет человека от ненужного.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1