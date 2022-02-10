Новый старт Большунова и второй матч хоккеистов: Расписание седьмого дня Олимпиады в Пекине

Близится к концу первая неделя Олимпиады в Пекине. Баталии на аренах китайской столицы кипят нешуточные, а мир ежедневно узнаёт имена новых чемпионов Игр. После не самого удачного шестого дня наша команда может неплохо реабилитироваться в седьмой. Лайф знакомит вас с главными событиями 11 февраля на Олимпийских играх.

Лыжные гонки. Большунов идёт за вторым золотом

Лыжник Александр Большунов. Вратарь Иван Федотов. Фото © Getty Images / Kevin Voigt / DeFodi Images

Поклонники лыжных гонок по всему миру готовы завтра наблюдать за очередным актом извечного противостояния Клебо – Большунов. Пока у обоих по одной золотой медали, но уже завтра кто-то из них может выйти вперёд в этой битве. Помимо Большунова за нашу команду побегут Илья Семиков, Иван Якимушкин и Алексей Червоткин. Следить за гонкой можно на телеканале "Россия-1" начиная с 10:00.

Биатлон. Борьба за медали спринта

Биатлонистка Кристина Резцова. Фото © Getty Images / Ramsey Cardy/Sportsfile

После не самой удачной индивидуальной гонки нашим биатлонисткам предстоит побороться за награды спринта. Первая личная гонка показала лишь то, что в число фаворитов наши спортсменки входят с натяжкой. Разве что Кристина Резцова реально может навязать борьбу за медали, возможно, даже и за золото.

Остальным же пока тяжело. Посмотрим, что покажут в гонке на семь с половиной километров Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина. Ну и, конечно же, следим за остальными участницами, особенно норвежками, шведками и представительницами Белоруссии. В прямом эфире спринт покажет Первый канал, начало в 12:00.

Хоккей. "Красная машина" против покорителей Чехии

Вратарь Иван Федотов из сборной России по хоккею во время матча в пятый день зимних Олимпийских игр, 9 февраля 2022 года. Пекин, Китай. Фото © Getty Images / Jean Catuffe

Сборная России по хоккею неплохо начала олимпийский турнир, победив Швейцарию со счётом 1:0. Тем не менее матч оставил двоякие эмоции. С одной стороны, важная победа, а с другой — очень тяжёлая и вязкая игра для нашей команды. Впереди Дания — поставщик главной сенсации первых дней. Дерзкие скандинавы на старте турнира взяли и обыграли Чехию. Но нас устроит только победа. В прямом эфире матч покажет Первый канал, начало в 7:10.

Скелетон. Третьяков и Рукосуев идут за наградами

Скелетонист Александр Третьяков. Фото © Getty Images / Julian Finney

Непростая задача будет стоять перед нашими скелетонистами. Александр Третьяков и Евгений Рукосуев после первых двух попыток делят между собой четвёртое место. На этих Играх нам и так хватает "деревянных" медалей, поэтому ещё одна или две совсем огорчат. Тем более что отставание от соперников не очень большое, а значит, можно вполне навязать серьёзную борьбу за награды. Старт третьей попытки в 15:20.

Кроме того, первые две попытки завтра проведут наши девушки. От России на дистанцию выйдут Елена Никитина, Алина Тарарищенкова и Юлия Канакина, которую многие по праву считают секс-символом этого вида спорта. По красоте нашим девушкам равных нет, а то, что будет на олимпийской трассе, узнаем завтра начиная с 4:30.

Шорт-трек. Развить успех после бронзы Елистратова

Екатерина Ефременкова из сборной России, Тифани Юо-Маршан из сборной Франции и Элисон Чарльз из сборной Канады соревнуются в забеге на 1000 метров среди женщин в пятый день зимних Олимпийских игр. 9 февраля 2022 года. Пекин, Китай. Фото © Getty Images / Justin Setterfield

Завтрашний день подарит миру имя чемпионки Олимпиады на дистанции 1000 метров. Вполне возможно, что будет оно русским, ибо от нашей страны в четвертьфиналах побегут Екатерина Ефременкова и Анна Вострикова. Определённые шансы, конечно, есть. Верим в наших! Кроме того, зрителей ждут квалификации на дистанции 500 метров у мужчин, а также полуфинал мужской эстафеты на 5000 метров. Следить за событиями в этом виде программы можно начиная с 14:00.

Конькобежный спорт. 10 000 метров

Конькобежный спорт. Мужчины. 5000м. Александр Румянцев (Россия, слева) и Давиде Гьотто (Италия). Фото © ТАСС / EPA / ALEX PLAVEVSKI

Очередной день на большом олимпийском катке подарит зрителям поистине удовольствие для ценителей — дистанцию в 10 000 метров у мужчин. И тут снова не обойдётся без нашего представителя, коим будет Александр Румянцев. Стоит признать, что на фоне куда более титулованных соперников шансов выхватить награду не так-то и много, но попытаться стоит. За ходом забегов следим после 11:00.

Кёрлинг. Новые матчи мужской и женской сборных

Сразу два матча ожидают завтра нашу мужскую сборную по кёрлингу. Сначала рано утром (в 4:05) она сыграет против Швейцарии, а в вечерней программе (в 15:05) с командой Дании. У женщин будет лишь одна встреча — тоже против Швейцарии. Начнётся она в 9:05.