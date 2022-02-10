Ребёнок с ДЦП перестал ходить после "волшебного массажа" у миолога Никонова за полмиллиона
Родители доверились рекламе в Сети, которая обещала исцеление от ДЦП после процедур у чудо-специалиста.
Фото © SHOT
Миолог Никонов проводит сеанс "массажа" ребёнку с ДЦП. Видео © SHOT
Семейная пара из Самары заплатила 511 тысяч рублей московскому "врачу-миологу" Николаю Никонову за обещание вылечить их пятилетнего сына от ДЦП. После "волшебного массажа" ребёнку стало хуже — и он перестал стоять на ногах, пишет SHOT. На публикуемых кадрах мальчик дико кричит от боли, но мужчина невозмутимо продолжает манипуляции.
Сайт столичного "врача-миолога" семья нашла случайно. В рекламном ролике мужчина обещает исцелить любого ребёнка по собственной методике. За видеоконсультацию с чудо-специалистом родители мальчика заплатили 5 тысяч рублей.
По приезде в Москву выяснилось, что Никонов принимает на съёмной квартире. Его супруга тут же попросила родителей не заводить разговоров с ним о дипломах и сертификатах, якобы от этого специалист "замыкается" и лечение тогда не окажет должного эффекта. За 14 "целительных" сеансов родители малыша заплатили более полумиллиона рублей. Однако всё обернулось плачевными последствиями для малыша. Теперь делом займутся правоохранители.
Ранее Лайф писал, что в Московской области женщины под видом медработников пробрались в квартиру к 88-летнему пенсионеру и украли у него более трёх миллионов рублей.
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