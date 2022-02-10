НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Ребёнок с ДЦП перестал ходить после "волшебного массажа" у миолога Никонова за полмиллиона

Родители доверились рекламе в Сети, которая обещала исцеление от ДЦП после процедур у чудо-специалиста.

10 февраля, 16:24

Фото © SHOT

Миолог Никонов проводит сеанс "массажа" ребёнку с ДЦП. Видео © SHOT

Семейная пара из Самары заплатила 511 тысяч рублей московскому "врачу-миологу" Николаю Никонову за обещание вылечить их пятилетнего сына от ДЦП. После "волшебного массажа" ребёнку стало хуже — и он перестал стоять на ногах, пишет SHOT. На публикуемых кадрах мальчик дико кричит от боли, но мужчина невозмутимо продолжает манипуляции.

Сайт столичного "врача-миолога" семья нашла случайно. В рекламном ролике мужчина обещает исцелить любого ребёнка по собственной методике. За видеоконсультацию с чудо-специалистом родители мальчика заплатили 5 тысяч рублей.

По приезде в Москву выяснилось, что Никонов принимает на съёмной квартире. Его супруга тут же попросила родителей не заводить разговоров с ним о дипломах и сертификатах, якобы от этого специалист "замыкается" и лечение тогда не окажет должного эффекта. За 14 "целительных" сеансов родители малыша заплатили более полумиллиона рублей. Однако всё обернулось плачевными последствиями для малыша. Теперь делом займутся правоохранители.

В Москве мошенник под видом лекарства продал пенсионерке БАД за 720 тысяч

В Москве мошенник под видом лекарства продал пенсионерке БАД за 720 тысяч

Ранее Лайф писал, что в Московской области женщины под видом медработников пробрались в квартиру к 88-летнему пенсионеру и украли у него более трёх миллионов рублей.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1