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"Очередная фейковая история": Трампа возмутили сообщения о том, что он "смывал в унитаз" документы Белого дома

По его мнению, Демократическая партия пытается использовать эту историю с целью замаскировать то, насколько "ужасно страна живёт под управлением администрации Джо Байдена".

10 февраля, 16:00
<p>Дональд Трамп. Фото © ТАСС / AP Photo / Ross D. Franklin</p>

Дональд Трамп. Фото © ТАСС / AP Photo / Ross D. Franklin

Экс-глава США Дональд Трамп возмутился сообщениями СМИ о том, что он в годы своего президентства якобы смывал документы Белого дома в унитаз. По его словам, написанная в книге Confidence Man журналистки New York Times Мэгги Хаберман информация "выдумка" и "очередная фейковая история".

"Кроме того, ещё одна фейковая история — о том, будто я спускал бумаги и документы Белого дома в унитаз, — категорически не соответствует действительности и попросту выдумана репортёром, чтобы привлечь внимание к состоящей по большей части из выдумок книге", — приводит слова бывшего президента его пресс-служба.

Трамп уверен, что Демократическая партия США пытается использовать эту историю с целью замаскировать то, насколько "ужасно страна живёт под управлением администрации Джо Байдена".

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Ранее Трамп заявил, что США "катятся к чертям" при президенте Байдене. По его мнению, в 2021 году нынешний глава страны нанёс Америке огромный ущерб, который не сравнится с действиями пяти лидеров в сумме. Об этом в том числе говорит и ситуация с ковидом.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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