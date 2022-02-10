"Очередная фейковая история": Трампа возмутили сообщения о том, что он "смывал в унитаз" документы Белого дома
По его мнению, Демократическая партия пытается использовать эту историю с целью замаскировать то, насколько "ужасно страна живёт под управлением администрации Джо Байдена".
Дональд Трамп. Фото © ТАСС / AP Photo / Ross D. Franklin
Экс-глава США Дональд Трамп возмутился сообщениями СМИ о том, что он в годы своего президентства якобы смывал документы Белого дома в унитаз. По его словам, написанная в книге Confidence Man журналистки New York Times Мэгги Хаберман информация "выдумка" и "очередная фейковая история".
"Кроме того, ещё одна фейковая история — о том, будто я спускал бумаги и документы Белого дома в унитаз, — категорически не соответствует действительности и попросту выдумана репортёром, чтобы привлечь внимание к состоящей по большей части из выдумок книге", — приводит слова бывшего президента его пресс-служба.
Трамп уверен, что Демократическая партия США пытается использовать эту историю с целью замаскировать то, насколько "ужасно страна живёт под управлением администрации Джо Байдена".
Ранее Трамп заявил, что США "катятся к чертям" при президенте Байдене. По его мнению, в 2021 году нынешний глава страны нанёс Америке огромный ущерб, который не сравнится с действиями пяти лидеров в сумме. Об этом в том числе говорит и ситуация с ковидом.
Комментариев: 0