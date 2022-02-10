Минздрав разрешил клинические испытания вакцины "Эпиваккорона-Н" для пожилых
В испытаниях могут принять участие граждане старше 60 лет, которые перенесли ковид шесть и 12 месяцев назад или были вакцинированы полгода назад.
Упаковка с вакциной "Эпиваккорона-Н". Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Минздрав России выдал разрешение на проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса "Эпиваккорона-Н" для лиц старше 60 лет.
"Открытое исследование безопасности, переносимости, реактогенности и иммуногенности вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики CoViD-19 ("Эпиваккорона-Н") с участием добровольцев в возрасте старше 60 лет (ІII фаза)", — говорится в реестре разрешений.
В испытаниях могут принять участие пожилые люди, которые перенесли инфекцию шесть и 12 месяцев назад или поставили прививку полгода назад. Исследования продлятся до 30 декабря.
Напомним, что новейшая антиковидная вакцина "Эпиваккорона-Н" была зарегистрирована российским Минздравом 26 августа 2021 года. Как отмечалось, препарат разработан на основе пептидных антигенов и будет выпускаться в шприц-дозах.
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