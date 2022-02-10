Минздрав разрешил клинические испытания вакцины "Эпиваккорона-Н" для пожилых

Минздрав России выдал разрешение на проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса "Эпиваккорона-Н" для лиц старше 60 лет.

"Открытое исследование безопасности, переносимости, реактогенности и иммуногенности вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики CoViD-19 ("Эпиваккорона-Н") с участием добровольцев в возрасте старше 60 лет (ІII фаза)", — говорится в реестре разрешений.

В испытаниях могут принять участие пожилые люди, которые перенесли инфекцию шесть и 12 месяцев назад или поставили прививку полгода назад. Исследования продлятся до 30 декабря.