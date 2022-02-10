Путин отметил влияние деструктивных сил внутри Казахстана и извне на события в январе

Президент России Владимир Путин констатировал, что Казахстан в январе столкнулся с террористической агрессией при поддержке деструктивных сил внутри страны и извне. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из республики Касым-Жомартом Токаевым.