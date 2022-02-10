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Путин отметил влияние деструктивных сил внутри Казахстана и извне на события в январе

По его мнению, произошедшее стало "беспрецедентным вызовом суверенитету, целостности и стабильности страны".

10 февраля, 15:45
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Президент России Владимир Путин констатировал, что Казахстан в январе столкнулся с террористической агрессией при поддержке деструктивных сил внутри страны и извне. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из республики Касым-Жомартом Токаевым.

По словам Путина, произошедшие события стали "беспрецедентным вызовом суверенитету, целостности и стабильности страны".

"По сути, Казахстан столкнулся с актом террористической агрессии, совершённым при непосредственном участии деструктивных сил внутри и извне", — отметил российский лидер.

Путин: Казахстан в январе стал жертвой международных банд

Путин: Казахстан в январе стал жертвой международных банд

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Для помощи в восстановлении порядка в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДБК. 11 января Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, так и произошло. После массовых беспорядков было задержано около тысячи человек, возбуждено 1822 уголовных дела.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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