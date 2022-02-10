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Путин пригласил Токаева на ПМЭФ в качестве одного из главных гостей

Российский лидер выразил признательность коллеге за продуктивную совместную работу.

10 февраля, 15:38
<p>Президент РФ Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото © ТАСС / ЕРА / YONHAP / Мельников Валерий</p>

Президент РФ Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото © ТАСС / ЕРА / YONHAP / Мельников Валерий

Президент РФ Владимир Путин пригласил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева стать одним из главных гостей Петербургского международного экономического форума, который состоится летом.

"Упомяну и то, что в ходе переговоров пригласил президента Казахстана принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года в качестве одного из главных гостей", — заявил Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.

Путин выразил надежду на то, что его визави примет это приглашение и посетит мероприятие. Он подчеркнул, что российская сторона всегда ждёт на форум солидную делегацию казахстанских политиков, бизнесменов и общественных деятелей. Президент выразил признательность своему собеседнику за продуктивную совместную работу.

Ранее Лайф писал, что Россия и Казахстан договорились обмениваться данными со спутников. Соглашение подписано по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в Кремле.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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