Путин пригласил Токаева на ПМЭФ в качестве одного из главных гостей
Российский лидер выразил признательность коллеге за продуктивную совместную работу.
Президент РФ Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото © ТАСС / ЕРА / YONHAP / Мельников Валерий
Президент РФ Владимир Путин пригласил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева стать одним из главных гостей Петербургского международного экономического форума, который состоится летом.
"Упомяну и то, что в ходе переговоров пригласил президента Казахстана принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года в качестве одного из главных гостей", — заявил Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.
Путин выразил надежду на то, что его визави примет это приглашение и посетит мероприятие. Он подчеркнул, что российская сторона всегда ждёт на форум солидную делегацию казахстанских политиков, бизнесменов и общественных деятелей. Президент выразил признательность своему собеседнику за продуктивную совместную работу.
Ранее Лайф писал, что Россия и Казахстан договорились обмениваться данными со спутников. Соглашение подписано по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в Кремле.
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