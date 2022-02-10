"Это фиаско": Политолог Ордуханян объяснил разочарование Лаврова переговорами с Трасс

Приглашать на переговоры главу МИД Британии Лиз Трасс не было никакого смысла — это потеря времени. Она не понимает, о чём говорит, потому что давно стала "отъявленным русофобом", сказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян, комментируя признание Лаврова о разочаровании итогами встречи с коллегой.

"Мы с вами прекрасно видим, что эта женщина не понимает, о чём она говорит. Почему мы приглашаем этих людей? Ведём с ними политический диалог? Это абсолютно запрограммированное фиаско. Это потеря нашего времени. Уже давным-давно нужно понять, что есть определённые страны, с которыми политический диалог вообще невозможен. Англия, безусловно, входит в это число", — пояснил он Лайфу.

По словам эксперта, Москве нужно перейти на "концепцию ограниченного дипломатического представительства". Для начала прекратить все политические контакты со странами, постоянно демонизирующими Россию. Это не должно коснуться сфер образования, спорта, бизнеса — здесь запретов быть не может.

Во-вторых, добавил Ордуханян, Россия должна отказываться от любых встреч, если нас не готовы услышать. Такой отказ станет сигналом Западу, что Москва готова к переговорам, но на принципиально другом уровне. "Мы себя назвали сверхдержавой, так давайте себя вести как сверхдержава", — резюмировал политолог.