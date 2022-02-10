Монаха унесло потоком реки в Сочи
Послушники скита попытались самостоятельно найти мужчину, но поиск результатов не принёс, сейчас его ищут спасатели.
Фото © Vk.com / ЮРПСО МЧС России
Монаха смыло мощным потоком воды при переходе вброд реки Безымянки (приток реки Псоу) в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
О трагедии спасателям сообщил один из послушников скита, расположенного в горном селе Аибга. По его словам, четыре монаха переходили реку вброд и одного из них смыло сильным потоком воды. Спутники попытались самостоятельно найти мужчину, но поиск результатов не принёс, сейчас пропавшего ищут спасатели.
По словам местных жителей, обычно приток реки Псоу можно перейти, едва намочив ноги, но вчера из-за обильных осадков уровень воды резко поднялся почти до полутора метров. Из-за этого спасателям не удалось добраться к месту происшествия даже на автомобиле повышенной проходимости, к поискам мужчины была привлечена авиация МЧС России.
Ранее житель Днепропетровской области Украины погиб во время купания в проруби. Мужчина утонул на глазах у собственной жены, которая в это время вела съёмку на мобильный телефон.
Комментариев: 0