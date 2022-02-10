"Мне очень страшно": Жена обвинила сыровара Олега Сироту в том, что он бросил её ни с чем

Жена сыровара Олега Сироты, с которым они сейчас находятся в бракоразводном процессе, заявила, что муж оставил её без средств к существованию. Пронзительный пост она выложила на своей странице в "Фейсбуке" и выразила надежду на исход суда по разделу имущества в её пользу.

Несколько лет назад супруги заключили брачный контракт, по условиям которого в случае развода Пелагее не достанется ничего. По её словам, они так и не смогли прийти к мирному решению, хотя вроде договорились во время обсуждения вопроса с адвокатами, однако в итоге Олег передумал.

"В итоге после 11 лет брака я осталась с брачным контрактом на руках. Который Олег уговорил меня подписать сразу после рождения четвёртого ребёнка и пребывания нас в реанимации. По этому контракту у меня не осталось ничего. Ни сыроварни, ни бизнеса, ни машин. Ничего от слова совсем. Всё принадлежит Олегу", — написала девушка.

По её словам, Сирота также отказался погасить ипотеку на строительство коровника, которую брал под залог принадлежавшего ей дома. И если сыровар по каким-то причинам откажется выплачивать кредит, то Пелагея вместе с четырьмя детьми может оказаться на улице.

"Никогда не думала, что окажусь в такой ситуации. Мне очень страшно. И я очень надеюсь, что Олег всё-таки поступит по-человечески и по-честному", — отметила она.