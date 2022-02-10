ФАС признала "Северсталь", НЛМК и ММК виновными в завышении цен
Комиссия ведомства пришла к мнению, что компании нарушили закон о защите конкуренции.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), Новолипецкий металлургический комбинат (НМЛК) и "Северсталь" виновными в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом говорится на сайте ведомства.
"С января 2021 года компании установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке. Рынок горячекатаного плоского проката характеризуется стабильным составом основных игроков и высокими барьерами входа", — говорится в сообщении ведомства.
Как уточняется, компании занимают доминирующее положение с долей более 70% на рынке горячекатаного плоского проката России. В ФАС установили, что рост цен на горячекатаный прокат на внутреннем рынке в 2021 году был не в полной мере обусловлен рыночными факторами. Компаниям выданы предписания прекратить злоупотреблять доминирующим положением и совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции. По материалам антимонопольных дел будут возбуждены дела об административных нарушениях и рассчитаны штрафы для "Северстали", НЛМК и ММК.
Ранее глава ФАС предупреждал, что штрафы предприятий "Северсталь", НЛМК и ММК из-за монопольного завышения цен на продукцию могут превысить наказания по результатам расследования дел Google.
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