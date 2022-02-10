ФАС признала "Северсталь", НЛМК и ММК виновными в завышении цен

"С января 2021 года компании установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке. Рынок горячекатаного плоского проката характеризуется стабильным составом основных игроков и высокими барьерами входа", — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется, компании занимают доминирующее положение с долей более 70% на рынке горячекатаного плоского проката России. В ФАС установили, что рост цен на горячекатаный прокат на внутреннем рынке в 2021 году был не в полной мере обусловлен рыночными факторами. Компаниям выданы предписания прекратить злоупотреблять доминирующим положением и совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции. По материалам антимонопольных дел будут возбуждены дела об административных нарушениях и рассчитаны штрафы для "Северстали", НЛМК и ММК.