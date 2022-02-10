Трасс пригласила Лаврова в Лондон в ближайшие месяцы

Глава британского МИД Лиз Трасс пригласила министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ближайшие месяцы посетить Лондон, говорится в сообщении, распространённом Форин-офисом по итогам их ранее состоявшихся переговоров в Москве.

"Министр иностранных дел заметила, что наши разногласия касаются агрессивной политики российского правительства по отношению к Украине, их нет с народом России. Она отметила культурные и образовательные связи между Россией и Великобританией и пригласила министра иностранных дел Лаврова посетить Великобританию в ближайшие месяцы", — указано в сообщении.