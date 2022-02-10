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Трасс пригласила Лаврова в Лондон в ближайшие месяцы

Она отметила культурные и образовательные связи между Россией и Великобританией.

10 февраля, 16:28
<p>Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Британии Лиз Трасс. Фото © Getty Images / Iranian Foreign Ministry / Handout / Anadolu Agency, Bianca De Marchi-Pool</p>

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Британии Лиз Трасс. Фото © Getty Images / Iranian Foreign Ministry / Handout / Anadolu Agency, Bianca De Marchi-Pool

Глава британского МИД Лиз Трасс пригласила министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ближайшие месяцы посетить Лондон, говорится в сообщении, распространённом Форин-офисом по итогам их ранее состоявшихся переговоров в Москве.

"Министр иностранных дел заметила, что наши разногласия касаются агрессивной политики российского правительства по отношению к Украине, их нет с народом России. Она отметила культурные и образовательные связи между Россией и Великобританией и пригласила министра иностранных дел Лаврова посетить Великобританию в ближайшие месяцы", — указано в сообщении.

Кроме того, в британском внешнеполитическом ведомстве добавили, что Лондон хочет увидеть улучшение двусторонних отношений, но это зависит от того, выберет ли Россия путь деэскалации и возьмёт ли она курс на дипломатию. Москва решительно и последовательно отвергала звучащие на Западе утверждения, что её действия носят агрессивный характер.

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Напомним, 9 февраля Лиз Трасс прилетела в Москву для переговоров по ситуации вокруг Украины с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В столицу России она прибыла в меховой шапке. Главы внешнеполитического ведомства Британии не посещали РФ более четырёх лет. В последний раз с визитом в России, в декабре 2017 года, побывал нынешний премьер-министр Борис Джонсон, который тогда занимал должность главы МИД.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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