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Суд взыскал всю долю Абызова в уставном капитале RU-COM для погашения долга

Вердикт ещё не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в законодательно установленном сроке.

10 февраля, 18:19
<p>Экс-министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Экс-министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов © ТАСС / Михаил Терещенко

Гагаринский суд Москвы удовлетворил просьбу приставов и взыскал 100% доли экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова в уставном капитале ООО "Ру-Ком", запретив компании распродавать имущество, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда.

В ходе заседания заявитель настаивал на обращении взыскания на долю в уставном капитале должника, который является учредителем юридического лица. Приставы просили суд взыскать принадлежащие Абызову 100% доли в уставном капитале ООО "Ру-Ком" для исполнения требований сводного исполнительного производства. Кроме того, заявитель попросил запретить компании проводить любые действия с имуществом организации.

Выслушав участников процесса, суд удовлетворил требования заявителя. При этом решение суда ещё не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в законодательно установленном сроке.

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело бывшего министра Абызова

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело бывшего министра Абызова

Ранее Лайф рассказывал, что суд взыскал рекордную для России сумму — 32,5 миллиарда рублей — с Михаила Абызова в пользу государства. В Генпрокуратуре пояснили, что эти средства являются незаконным доходом.

Напомним, что в 2019 году Абызову были предъявлены первые обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения в мошенничестве в особо крупном размере, а также отмывании 32 миллиардов рублей. Позднее СКР выяснил, что бывший министр причастен ещё к нескольким преступлениям: отмыванию денег и коммерческому подкупу. В июле 2020 года под арест отправили трёх фигурантов дела Абызова, которые обвиняются в коммерческом подкупе, а в августе экс-министру предъявили окончательные обвинения в создании банды и подкупе.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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