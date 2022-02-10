Суд взыскал всю долю Абызова в уставном капитале RU-COM для погашения долга

Гагаринский суд Москвы удовлетворил просьбу приставов и взыскал 100% доли экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова в уставном капитале ООО "Ру-Ком", запретив компании распродавать имущество, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда.

В ходе заседания заявитель настаивал на обращении взыскания на долю в уставном капитале должника, который является учредителем юридического лица. Приставы просили суд взыскать принадлежащие Абызову 100% доли в уставном капитале ООО "Ру-Ком" для исполнения требований сводного исполнительного производства. Кроме того, заявитель попросил запретить компании проводить любые действия с имуществом организации.

Выслушав участников процесса, суд удовлетворил требования заявителя. При этом решение суда ещё не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в законодательно установленном сроке.