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Мурманский аэропорт эвакуировали из-за угрозы взрыва

Из-за ЧП задержано два рейса, один следует в Москву (Внуково), второй — в Санкт-Петербург (Пулково).

10 февраля, 17:57

Кадр из видео © VK/Мурманск

Очевидцы сняли кадры из аэропорта в Мурманске, где прошла эвакуация. Видео © VK/Мурманск

В Мурманске из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт. Кадры опубликовали в соцсетях очевидцы, которым пришлось покинуть здание. На месте работают оперативные службы, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

"Эвакуация произведена в 18:58 в связи с подозрением на ЧС (угроза взрыва). В данный момент вызваны оперативные службы, причины устанавливаются", передаёт агентство.

Также известно, что из-за ЧП задержано два рейса, один следует в Москву (Внуково), второй — в Санкт-Петербург (Пулково).

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Ранее Лайф писал, что неизвестные "заминировали" телецентр "Останкино" в Москве. На место для проверки выехали специалисты. Отмечается, что в телебашне начали эвакуацию сотрудников.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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