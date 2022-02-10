Мурманский аэропорт эвакуировали из-за угрозы взрыва
Из-за ЧП задержано два рейса, один следует в Москву (Внуково), второй — в Санкт-Петербург (Пулково).
Кадр из видео © VK/Мурманск
Очевидцы сняли кадры из аэропорта в Мурманске, где прошла эвакуация. Видео © VK/Мурманск
В Мурманске из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт. Кадры опубликовали в соцсетях очевидцы, которым пришлось покинуть здание. На месте работают оперативные службы, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
"Эвакуация произведена в 18:58 в связи с подозрением на ЧС (угроза взрыва). В данный момент вызваны оперативные службы, причины устанавливаются", — передаёт агентство.
Также известно, что из-за ЧП задержано два рейса, один следует в Москву (Внуково), второй — в Санкт-Петербург (Пулково).
Ранее Лайф писал, что неизвестные "заминировали" телецентр "Останкино" в Москве. На место для проверки выехали специалисты. Отмечается, что в телебашне начали эвакуацию сотрудников.
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