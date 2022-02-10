Третью дозу "Эпиваккороны-Н" разрешили вводить через два месяца после второй
Ранее Минздрав выдал разрешение на третий этап клинических испытаний российского препарата против коронавируса.
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Препарат для вакцинации пожилых людей от ковида "Эпиваккорона-Н" может применяться по схеме в три этапа. Соответствующие изменения внесены в инструкцию вакцины.
"Режим дозирования — трёхкратное введение по схеме: первая прививка — 0,5 мл в выбранный день, вторая прививка — 0,5 мл через 14–21 день, третья прививка — 0,5 мл через два месяца после второй прививки", — поясняется в инструкции.
Напомним, что Минздрав России выдал разрешение на проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса "Эпиваккорона-Н" для лиц старше 60 лет. Зарегистрирована она была ведомством 26 августа 2021 года.
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