Третью дозу "Эпиваккороны-Н" разрешили вводить через два месяца после второй

Препарат для вакцинации пожилых людей от ковида "Эпиваккорона-Н" может применяться по схеме в три этапа. Соответствующие изменения внесены в инструкцию вакцины.

"Режим дозирования — трёхкратное введение по схеме: первая прививка — 0,5 мл в выбранный день, вторая прививка — 0,5 мл через 14–21 день, третья прививка — 0,5 мл через два месяца после второй прививки", — поясняется в инструкции.