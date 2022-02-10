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Третью дозу "Эпиваккороны-Н" разрешили вводить через два месяца после второй

Ранее Минздрав выдал разрешение на третий этап клинических испытаний российского препарата против коронавируса.

10 февраля, 17:44

© Pixabay

Препарат для вакцинации пожилых людей от ковида "Эпиваккорона-Н" может применяться по схеме в три этапа. Соответствующие изменения внесены в инструкцию вакцины.

"Режим дозирования — трёхкратное введение по схеме: первая прививка — 0,5 мл в выбранный день, вторая прививка — 0,5 мл через 1421 день, третья прививка — 0,5 мл через два месяца после второй прививки", — поясняется в инструкции.

Напомним, что Минздрав России выдал разрешение на проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса "Эпиваккорона-Н" для лиц старше 60 лет. Зарегистрирована она была ведомством 26 августа 2021 года.

Первую партию вакцины "Эпиваккорона-Н" выпустили в гражданский оборот

Первую партию вакцины "Эпиваккорона-Н" выпустили в гражданский оборот

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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