Достижения и вызовы российской науки обсудили на круглом столе ЭИСИ

38 % россиян считают, что российская наука находится на подъёме и совершаются серьёзные открытия, оказывающие влияние на развитие общества, а противоположной точки зрения придерживаются 22% респондентов. Таковы результаты опроса, озвученный сегодня руководителем практики политического анализа ВЦИОМ Михаилом Мамоновым на круглом столе ЭИСИ. Нейтралитет, по данным опроса, проявили 29% респондентов, отметив, что открытия свершаются, но они не влияют на общество.

К областям, в которых Россия сегодня является научным лидером, были отнесены военная сфера, здравоохранение (в первую очередь, за счет разработки вакцины от коронавируса) и космические разработки. При этом большая часть граждан отмечает улучшение ситуации в российской науке. Респонденты связали позитивную тенденцию с разработками в области борьбы с коронавирусом, поддержкой научной сферы со стороны государства и укреплением обороноспособности.

О том, что государство прилагает значительные усилия для поддержки молодых учёных, рассказал и первый зампредседателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию, депутат новой волны Александр Мажуга.

"Если мы посмотрим 2010 год, то тогда в России насчитывалось всего около 60 тыс. молодых ученых. С каждым годом наука наша молодеет, она действительно одна из самых молодых наук в мире", — отметил он.

Важным моментом для поддержки ученых, помимо, безусловно, доступа к высокотехнологичному оборудованию, эксперт назвал обеспечение специалистов жильем. Этим активно занимается партия "Единая Россия", которая сейчас обсуждает вопрос увеличения количества жилищных сертификатов для молодых ученых, а также тему покупки служебного жилья.

Ещё одним фактором, необходимым для развития научного сообщества, является нахождение исследователя в кругу коллег и возможность обсуждения своих идей с другими специалистами.

Влияние ковидной повестки на научное сообщество в западных странах оценил руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. В 2020 года был введен специальный термин «экспертократия». Он стал использоваться в ситуациях, когда перед угрозой вируса, западные политики начали делегировать свои полномочия ученым. Однако несостоятельность такого подхода вскрылась в ближайшие несколько месяцев: ученые не смогли сформулировать никаких стратегий не по введению ограничительных мер, не по их снятию. Кроме того, ученые часто меняли свою позицию, что недопустимо для политических решений.

"Жители Европы и США не знали, какие меры и ограничения их ждут после выходных. Сообщество ученых, управлявшее, на тот момент, этими странами, не могло до вечера пятницы определиться чего бы еще такого придумать. Единственное, о чем удавалось договориться экспертократам — необходимость мытья рук, ношение масок и перчаток и соблюдение карантина. Выяснилось, что за 100 лет ничего нового в этой сфере не придумали даже великие профессора и академики. Все это привело к большому ущербу, и стало ясно, что ученые не готовы к роли политиков", — прокомментировал Глеб Кузнецов.

По словам заместителя генерального директора Российского общества "Знание" Арсения Майорова, государство играет важную роль и в популяризации науки, выступая основным институтом поддержки и финансирования этой сферы. Для того, чтобы популяризация была эффективной, немаловажно выбирать новые, современные, проектные форматы, к чему со своей стороны и стремится Российское общество "Знание". В то же время популяризация науки и доступность знаний ставит большой вопрос о верификации информации

"Просветительская деятельность – это тонкая грань и тонкий лед. Вы помните ту дискуссию, которую родил закон о просветительской деятельности. Правильная, на мой взгляд, инициатива, призванная, в том числе, решать обозначенную ранее проблему верификации информации. Но столкнулись с тем, что акторов в этой сфере слишком много. Стандартизировать эту сферу, по аналогии с образовательной, пока не получится", - сказал он.