Лепс после развода стал самым дорогим российским певцом
С начала года корпоративный концерт музыканта уже стоит 220 тысяч долларов (17 019 200 рублей).
Фото © Instagram / gvleps
Руководитель компании "Ру-концерт", промоутер Евгений Морозов рассекретил доходы своего друга, певца Григория Лепса. По его словам, гонорары певца выросли в разы и теперь Лепса можно назвать самым высокооплачиваемым певцом российской эстрады.
"Лепс после развода стал самым дорогим российским певцом. До развода частный концерт Лепса стоил 50 тысяч долларов (3 868 000 рублей). С 2022 года его корпоративный концерт уже стоит 220 тысяч долларов (17 019 200 рублей). У Гриши втрое увеличился гонорар!" — рассказал kp.ru Евгений Морозов.
Также Морозов выразил надежду на воссоединение пары. Он подтвердил, что "у Лепса, как и у любого творческого человека, были увлечения на стороне". По словам промоутера, "Лепс зачахнет без женского внимания, ведь гениям всегда нужны музы".
В декабре прошлого года суд официально развёл Лепса с женой после 20 лет брака. Что стало истинной причиной развода — неизвестно.Тогда же ведущая программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова назвала Лепса завидным женихом, но призвала дать ему время после развода. Позже телеведущую Юлию Барановскую закидали гневными комментариями в "Инстаграме" после того, как журналистка Ксения Собчак "обнародовала" её любовную связь с Григорием Лепсом на шоу "Вечерний Ургант".
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