Руководитель компании "Ру-концерт", промоутер Евгений Морозов рассекретил доходы своего друга, певца Григория Лепса. По его словам, гонорары певца выросли в разы и теперь Лепса можно назвать самым высокооплачиваемым певцом российской эстрады.

"Лепс после развода стал самым дорогим российским певцом. До развода частный концерт Лепса стоил 50 тысяч долларов (3 868 000 рублей). С 2022 года его корпоративный концерт уже стоит 220 тысяч долларов (17 019 200 рублей). У Гриши втрое увеличился гонорар!" — рассказал kp.ru Евгений Морозов.